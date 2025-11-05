Cronaca In Primo Piano Savona

Savona, la Guardia di Finanza ha scoperto 81 lavoratori in nero o irregolari durante i mesi estivi

I finanzieri del Comando Provinciale di Savona, nei mesi estivi, caratterizzati da un massiccio afflusso di turisti
nelle località del Ponente ligure, hanno intensificato le attività di controllo sul rispetto della legislazione
giuslavoristica da parte degli esercizi commerciali savonesi.
Nel periodo da maggio a ottobre 2025, sono stati eseguiti molteplici controlli fiscali e in materia di lavoro nei
confronti di altrettanti soggetti economici, che hanno permesso di rilevare la presenza di n. 46 lavoratori “in
nero” e di n. 35 dipendenti irregolari, ossia soggetti regolarmente assunti, ma per i quali sono state riscontrate
irregolarità relative alla quantità di ore prestate ovvero alle modalità di pagamento (ad esempio, parte dello
stipendio erogato con un “fuori busta” in contanti).
Pertanto, i finanzieri hanno proceduto a inquadrare correttamente la forza lavoro rilevata sul posto, a comunicare
i rilievi al locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, per la ricostruzione della posizione contrattuale e
contributiva dei medesimi, e hanno elevato, nei confronti dei datori di lavoro, verbali di accertamento unico e
notificazione per l’applicazione di sanzioni, il cui importo complessivo varia da un minimo di 146 mila euro ad
un massimo di oltre 500 mila euro.
Di particolare rilievo è stato un intervento, eseguito nei confronti di un ristorante ubicato nel comune di Ceriale
(SV), al cui interno sono stati rilevati ben n. 5 lavoratori completamente “in nero”, di cui n. 1 minorenne, il quale
non aveva ancora terminato i dieci anni di obbligo scolastico; per tale ragione, oltre all’irrogazione delle previste
sanzioni amministrative, è stata inoltrata una comunicazione di notizia di reato alla locale Procura della
Repubblica per violazione delle norme a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti (art. 26 legge 17
ottobre 1967, n. 977).
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e i provvedimenti finora adottati non
implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione di merito definitiva sulla
loro responsabilità.
L’attività svolta dal Comando Provinciale di Savona si inquadra, nell’ambito delle prerogative e dei poteri
concessi al Corpo dall’art. 2 del D.Lgs. 68/2001, nel settore della repressione del sommerso da lavoro, che
ricomprende tanto le irregolarità riconducibili a un rapporto di lavoro non dichiarato (il c.d. lavoro nero), quanto le situazioni di regolarità soltanto formali a fronte di un salario e di condizioni lavorative ben diverse da quelle
contrattualizzate (il c.d. lavoro irregolare). Entrambe queste fattispecie ledono fortemente il principio della libera
concorrenza e rappresentano un notevole danno sia per le imprese in regola sia per i lavoratori, sovente oggetto
di sfruttamento e di condizioni di impiego non eque.

