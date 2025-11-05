A10, maxi tamponamento all’altezza di Feglino: 2 feriti e 10 km di coda

Grosso tamponamento nel pomeriggio di oggi sulla A10 all’altezza di Feglino in direzione di Genova dove sono finiti coinvolti un’autovettura ed alcuni mezzi pesanti per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno trasportato due persone in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure. Sul tratto si sono formati fino a 10 km di coda.
