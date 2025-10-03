Tutto pronto Sabato per Arenzano Outdoor

Torna l’evento più atteso da chi ama vivere la natura in movimento. Una giornata intera dedicata allo sport all’aria aperta, al benessere e alla passione per l’outdoor, tra mare e monti.
Il cuore pulsante sarà l’Outdoor Village con:
– stand delle associazioni
– talk e musica dal vivo
– area olistica
– torre di arrampicata
– simulatore di barca Optimist
– canoe e SUP
– pump track da 42 metri
– gimkana per bambini
– test e-bike & bici da strada
Ospiti speciali: Nick Pescetto e Jonny Livorti con una talk ispirazionale su sport, digitale e viaggi e Sara Dellepiane, Miss Liguria!