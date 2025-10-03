Arenzano Sport

Tutto pronto Sabato per Arenzano Outdoor

Posted on Author Gianluca Firpo
Torna l’evento più atteso da chi ama vivere la natura in movimento. Una giornata intera dedicata allo sport all’aria aperta, al benessere e alla passione per l’outdoor, tra mare e monti.
 Il cuore pulsante sarà l’Outdoor Village con:
– stand delle associazioni
– talk e musica dal vivo
– area olistica
– torre di arrampicata
– simulatore di barca Optimist
– canoe e SUP
– pump track da 42 metri
– gimkana per bambini
– test e-bike & bici da strada
 Ospiti speciali: Nick Pescetto e Jonny Livorti con una talk ispirazionale su sport, digitale e viaggi e Sara Dellepiane, Miss Liguria!

