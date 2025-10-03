Cronaca Genova

Genova, a fuoco appartamento: nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco nel quartiere genovese di Prà per del fumo che usciva da una finestra. A dare l’allarme gli inquilini dello stabile. I pompieri hanno spento le fiamme, fortunatamente non si segnalano vittime o feriti.

