Sciopero Pro Gaza, Il porto di Genova rimane pienamente operativo: attività garantite in sicurezza e nel rispetto del diritto di manifestare

A fronte di alcune notizie che parlano di chiusura o blocco, l’Autorità di Sistema Portuale chiarisce che le attività portuali proseguono regolarmente. Import/export, logistica, traghetti e crociere continuano in piena operatività, con la massima attenzione sia alla sicurezza dei lavoratori sia alla tutela del diritto di manifestare, nonché la sicurezza delle merci in sbarco/imbarco garantendo altresì il mantenimento del massimo livello di affidabilità dei nostri porti.

Le limitazioni temporanee ai varchi Passo Nuovo/Albertazzi, parzialmente interessati dai presidi, e al varco Etiopia sono state adottate esclusivamente per ragioni di sicurezza, senza che la funzionalità complessiva del porto sia mai venuta meno. Restano infatti aperti e attivi il varco di Ponente, che garantisce l’accesso a tutte le banchine commerciali di Genova Sampierdarena, e in parte varco di San Benigno.

Anche i varchi dedicati a crociere e traghetti (Ponte dei Mille e Santa Limbania) sono operativi, con eventuali brevi interruzioni legate al passaggio dei cortei.

Il coordinamento tra Prefettura, Questura, Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, Capitaneria di Porto, Polizia di Frontiera e Security portuale garantisce un presidio costante e una gestione dinamica degli eventi, assicurando sia la prosecuzione delle operazioni portuali sia lo svolgimento ordinato delle manifestazioni.

Ai porti di Savona–Vado la situazione è regolare, con varchi aperti e piena operatività in tutte le aree.

Il Sistema Portuale Genova–Savona conferma dunque la continuità delle proprie attività e la solidità delle procedure di gestione in scenari complessi, ribadendo il proprio ruolo strategico per l’economia e la logistica nazionale, nel pieno rispetto della sicurezza e dei diritti di tutti.

Informazioni sull'autore del post