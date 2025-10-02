Attualità Genova Politica

Sciopero Pro Gaza, Il porto di Genova rimane pienamente operativo: attività garantite in sicurezza e nel rispetto del diritto di manifestare

Posted on Author Redazione Comment(0)

A fronte di alcune notizie che parlano di chiusura o blocco, l’Autorità di Sistema Portuale chiarisce che le attività portuali proseguono regolarmente. Import/export, logistica, traghetti e crociere continuano in piena operatività, con la massima attenzione sia alla sicurezza dei lavoratori sia alla tutela del diritto di manifestare, nonché la sicurezza delle merci in  sbarco/imbarco garantendo altresì il mantenimento del massimo livello di affidabilità dei nostri porti.

Le limitazioni temporanee ai varchi Passo Nuovo/Albertazzi, parzialmente interessati dai presidi, e al varco Etiopia sono state adottate esclusivamente per ragioni di sicurezza, senza che la funzionalità complessiva del porto sia mai venuta meno. Restano infatti aperti e attivi il varco di Ponente, che garantisce l’accesso a tutte le banchine commerciali di Genova Sampierdarena, e in parte varco di San Benigno.

Anche i varchi dedicati a crociere e traghetti (Ponte dei Mille e Santa Limbania) sono operativi, con eventuali brevi interruzioni legate al passaggio dei cortei.

 Il coordinamento tra Prefettura, Questura, Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, Capitaneria di Porto, Polizia di Frontiera e Security portuale garantisce un presidio costante e una gestione dinamica degli eventi, assicurando sia la prosecuzione delle operazioni portuali sia lo svolgimento ordinato delle manifestazioni.

Ai porti di Savona–Vado la situazione è regolare, con varchi aperti e piena operatività in tutte le aree.

Il Sistema Portuale Genova–Savona conferma dunque la continuità delle proprie attività e la solidità delle procedure di gestione in scenari complessi, ribadendo il proprio ruolo strategico per l’economia e la logistica nazionale, nel pieno rispetto della sicurezza e dei diritti di tutti.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Politica

Draghi da Mattarella, Toti: “E’ il momento della responsabilità”

Posted on Author Redazione

“Bene ha fatto il Presidente Mattarella a mettere fine a un teatrino tanto inconcludente quanto a tratti disgustoso. Ora, come ha chiesto il Capo dello Stato, è il momento della responsabilità. E quando la Repubblica chiama l’unica risposta possibile è: presente!”. Così il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, in merito alla decisione del capo […]
Attualità Politica

Picco influenza: a Genova ambulatori dei medici di famiglia aperti al sabato

Posted on Author Redazione

Genova. Nei prossimi quattro sabati – 26 gennaio, 2 febbraio, 9 febbraio e 16 febbraio – a Genova sarà aperto al mattino, con orario dalle 8 alle 12, uno studio medico di medicina generale in ciascun distretto della Asl3. Prosegue così l’accordo siglato tra Alisa e le organizzazioni sindacati dei medici di medicina generale, dopo […]
Albenga Politica

Europee 2019, due nuovi candidati liguri nel collegio Nord-Ovest con la LEGA

Posted on Author Redazione

Un genovese e un’albenganese Presentati questa mattina dal viceministro alle Infrastrutture e segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi i candidati liguri alle Europee 2019 nel collegio Nord Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta). Marco Campomenosi, classe 1975, nato a Genova e residente a Santo Stefano d’Aveto. Laureato in giurisprudenza, parla correntemente inglese, francese e […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *