Savona, venerdì corteo pro Gaza dalle 10 in Piazza Mameli

Domani, venerdì 3 ottobre, è stato proclamato lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati, indetto da Cgil, USB, CUB e altre sigle sindacali.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle proteste seguite all’attacco contro le navi civili dirette verso Gaza, sulle quali si trovavano anche cittadini italiani.

A Savona lo sciopero sarà accompagnato da una manifestazione con corteo, in programma alle ore 10 in Piazza Mameli, promossa da Cgil e CUB Savona insieme al Tavolo della Pace e numerose associazioni. Nonostante il mancato preavviso, i sindacati assicurano che “saranno garantite le prestazioni indispensabili” secondo le regole di settore.

Alla manifestazione hanno già aderito numerose realtà associative, tra cui UDI Savona, Auser, Caritas, Libera, Emergency Savona, Acli, Aned, Circolo Italia-Cuba di Celle e Savona, Anpi provinciale, Fondazione Isrec, Federconsumatori, Sunia, Bottega della Solidarietà, Medicina Democratica, Savona Disarmo, Sanitari per Gaza Liguria, Liguria Palestina, Attac Savona, NoRearmEurope, Casa dei Circoli Culture e Popoli di Ceriale, Comitato Acqua Bene Comune, Assemblea antifascista e antirazzista di Villapiana, Sial Cobas, Arci, Officina della Pace, Vitanova, Ced, oltre alla Fondazione Diocesana Comunità Servizi.

