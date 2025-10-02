Attualità Genova

“Pane per Gaza”: Flai Cgil Fai Cisl Uila Uil scrivono alle aziende genovesi del settore agroalimentare

“Pane per Gaza” è l’iniziativa promossa dalle organizzazioni sindacali del settore agroalimentare Flai Cgil Fai Cisl Uila Uil con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati all’acquisto di generi alimentari e a sostegno di progetti umanitari verso la Striscia di Gaza. Di fronte alla sofferenza di una popolazione colpita duramente da mesi di bombardamenti e in condizioni di vita disumane occorre agire concretamente.
Flai Cgil Fai Cisl Uila Uil hanno invitato le lavoratrici e i lavoratori del settore agroalimentare a donare il valore corrispondente a un’ora del proprio lavoro e le aziende aderenti a versare un contributo pari a quanto raccolto tra i propri dipendenti.
I fondi saranno destinati alle attività del Patriarcato Latino di Gerusalemme, guidato da Mons. Pierbattista Pizzaballa, e delle organizzazioni EMERGENCY e Save the Children, già attive sul territorio.
Flai, Fai e Uila Genova avvieranno le iniziative necessarie per supportare questa importante iniziativa.

Laura Tosetti Segretraia Generale Flai Cgil Genova – Donatella Lamanna Segretaria fai Cisl Liguria  – Valeria Rabaglia Segretaria Generale Uila Uil Liguria

