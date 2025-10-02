Oggi è la Festa dei nonni. Bucci: “A tutti i nonni liguri va il mio augurio”

I nonni sono i custodi delle radici, delle memorie e dei valori della comunità. Sono pilastri della famiglia, capaci di offrire un sostegno prezioso e concreto ai figli e ai nipoti, e di trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio inestimabile fatto di racconti, tradizioni e insegnamenti che senza di loro rischierebbe di andare perduto”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.