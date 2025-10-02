Attualità Genova

Oggi è la Festa dei nonni. Bucci: “A tutti i nonni liguri va il mio augurio”

“Oggi celebriamo la Festa dei Nonni e il ruolo fondamentale che ricoprono nella nostra società.
I nonni sono i custodi delle radici, delle memorie e dei valori della comunità. Sono pilastri della famiglia, capaci di offrire un sostegno prezioso e concreto ai figli e ai nipoti, e di trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio inestimabile fatto di racconti, tradizioni e insegnamenti che senza di loro rischierebbe di andare perduto”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
“A tutti i nonni liguri va il mio augurio più sincero di una giornata serena, circondati dall’affetto delle loro famiglie e della nostra comunità”.

