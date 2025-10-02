Genova, spaccio di droga: tre arresti da parte dei Carabinieri

Continuano i controlli dei carabinieri nel Centro Storico di Genova per prevenire e contrastare reati di ogni natura, con particolare attenzione alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione antidroga nella zona, condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Genova Centro, ha consentito di arrestare tre uomini di origine senegalese domiciliati a Genova, trovati in possesso di 51 grammi di crack.

Le attività investigative sono partite dall’iniziativa dei militari della Stazione di Genova Maddalena, competente sull’area più delicata del Centro Storico, i quali, durante i quotidiani servizi di pattugliamento del territorio tra i vicoli, hanno notato i movimenti sospetti di alcuni soggetti che stazionavano frequentemente tra la zona di via Prè e piazza della Commenda. I successivi servizi di osservazione e pedinamento nei confronti dei sospetti hanno consentito di apprenderne le abitudini e accertarne l’esatto luogo di dimora, dove i Carabinieri, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato 51 grammi di crack, in parte già suddivisi in 98 dosi pronte per essere spacciate, nonché in parte rinvenuti nella classica forma di “ostia”, che sarebbe stata poi frazionata.

In casa sono stati inoltre rinvenuti un bilancino di precisione e vario materiale necessario per il confezionamento della droga, oltre a 540 euro ritenuti il frutto dell’attività di spaccio. I tre soggetti arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Marassi, in attesa dell’udienza di convalida.

