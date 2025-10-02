Cronaca Genova

Genova, spaccio di droga: tre arresti da parte dei Carabinieri

Posted on Author Redazione Comment(0)

Continuano i controlli dei carabinieri nel Centro Storico di Genova per prevenire e contrastare reati di ogni natura, con particolare attenzione alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione antidroga nella zona, condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Genova Centro, ha consentito di arrestare tre uomini di origine senegalese domiciliati a Genova, trovati in possesso di 51 grammi di crack.

Le attività investigative sono partite dall’iniziativa dei militari della Stazione di Genova Maddalena, competente sull’area più delicata del Centro Storico, i quali, durante i quotidiani servizi di pattugliamento del territorio tra i vicoli, hanno notato i movimenti sospetti di alcuni soggetti che stazionavano frequentemente tra la zona di via Prè e piazza della Commenda. I successivi servizi di osservazione e pedinamento nei confronti dei sospetti hanno consentito di apprenderne le abitudini e accertarne l’esatto luogo di dimora, dove i Carabinieri, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato 51 grammi di crack, in parte già suddivisi in 98 dosi pronte per essere spacciate, nonché in parte rinvenuti nella classica forma di “ostia”, che sarebbe stata poi frazionata.

In casa sono stati inoltre rinvenuti un bilancino di precisione e vario materiale necessario per il confezionamento della droga, oltre a 540 euro ritenuti il frutto dell’attività di spaccio. I tre soggetti arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Marassi, in attesa dell’udienza di convalida.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Pallare

Pallare, non hanno notizie dal vicino per giorni: i soccorso lo trovano in gravi condizioni in casa

Posted on Author Redazione

Intervento dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e dei soccorsi per salvare un uomo di 79 anni a Pallare. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che da giorni non avevano più sue notizie. I soccorritori, dopo essere entrati nell’alloggio lo hanno trovato vivo ma in gravi condizioni motivo per cui lo […]
Cronaca Genova In Primo Piano

Genova, corpo mummificato di anziana trovato in un alloggio dai carabinieri: il figlio non ne ha denunciato il decesso

Posted on Author Redazione

Il figlio di 77 anni l’ha tenuta per due mesi a letto dicendo a tutti che era “Uscita a fare la spesa”. In realtà la madre era morta  e dal giorno in cui era mancata, l’uomo l’aveva ricomposta nel letto con tanto di pigiama. La donna, morta a 93 anni, non ha mai avuto una […]
Cronaca In Primo Piano

Coronavirus, 97 casi in Liguria nell’ultimo giorno

Posted on Author Redazione

Casi totali da inizio emergenza = 101.702 (+97) 🔴 Attualmente positivi = 3.978 (-146) ✳️ 🔹 342 (-10) in ospedale (di cui 52 in terapia intensiva / TI, +2) 🔹 2.775 in isolamento domiciliare (-80) ℹ️ Dettaglio 97 nuovi casi per residenza: 🔹 IM: 11 🔹 SV: 11 🔹 GE: 48 (di cui 42 di […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *