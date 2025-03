Interreg, riunito il Comitato di Sorveglianza Alcotra. Consigliere delegato Alessio Piana: “Oltre 4 milioni di euro comunitari in arrivo nell’Imperiese”

“Oltre 4 milioni di euro comunitari in arrivo sull’imperiese”. Ad annunciarlo il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, a seguito del Comitato di Sorveglianza del Programma Italia-Francia che ha visto l’approvazione per la Liguria, che è coinvolta territorialmente nel programma transfrontaliero con la provincia di Imperia, di cinque progetti Piter (Piano Integrato Territoriale) che riguardano le strategie Alpimed+ e Paysage+.

“Avvicinare l’Europa e le istituzioni alle esigenze dei territori transfrontalieri. Con questo obiettivo lavoriamo da tempo, insieme agli altri partner comunitari, per portare nelle nostre comunità progetti rispondenti e dare concretezza al Trattato del Quirinale. Così è stato anche in quest’ultimo comitato di sorveglianza, che ha visto l’approvazione di oltre 4 milioni di euro per affrontare temi attuali che riguardano l’utilizzo responsabile dell’acqua, i servizi socio-sanitari, il turismo e i rischi naturali” aggiunge il consigliere delegato Alessio Piana.

“Sono molto soddisfatto in quanto i due progetti che ci coinvolgono – la riqualificazione della diga di Tenarda e il ripristino della strada di collegamento tra Seborga e Perinaldo – riguardano temi di grande attualità come l’approvvigionamento idrico e la mobilità, che intendiamo affrontare ancora con azioni concrete sul territorio transfrontaliero” commenta il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola.

In particolare: 1,4 milioni per Alpimed Ecoterr, progetto (capofilato da Arpa Liguria con partner la provincia di Imperia e la Camera di Commercio Riviere di Liguria) che tratta temi legati agli usi e ai fabbisogni della risorsa idrica, proponendo interventi per la resilienza al cambiamento climatico e buone pratiche per la gestione dell’acqua (es.: efficientamento idrico della diga di Tenarda nel Comune di Pigna); 475 mila euro per Alpimed Ecotour, progetto (con partner Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria) che valorizza il sistema turistico sostenibile transfrontaliero e che prevede l’ampliamento delle attività previste dalla Carta Europea del Turismo Sostenibile (coordinate dal Parco Regionale delle Alpi Liguri in convenzione con Regione Liguria) in concomitanza di manifestazioni consolidate (come Olioliva ed Expo Valle Arroscia) e sperimentali (Smart Village); 450 mila euro per Paysage Plus_Inclusivo (con partner Asl 1 Imperiese, Camera di Commercio Riviere di Liguria e Anci Liguria), progetto che affronta la condivisione di procedure a livello transfrontaliero in tema di malattie trasmissibili e grandi crisi, la promozione dell’inclusione sociale e del benessere e la prevenzione dei comportamenti a rischio; 520 mila euro per Paysage Plus_Aimable, con Regione Liguria e Camera di Commercio che si occuperanno, coinvolgendo imprese ed operatori, della definizione del Club di Prodotto transfrontaliero; 1,3 milioni per Paysage Plus_Resiliente, progetto che vede Regione Liguria, Provincia di Imperia e Anci Liguria coinvolte nello sviluppare strumenti di pianificazione della mobilità sostenibile e per il contenimento del fenomeno del disseto idrogeologico (es.: intervento dimostrativo “Cantiere Scuola” nel Comune di Seborga e intervento in una scuola pilota per la prevenzione dei danni causati dall’acqua). Previsto in autunno il nuovo bando per progetti singoli del Programma Alcotra.

