Genova, inaugurata a Voltri la Nuova Casa di Comunità

La Casa di Comunità di Voltri, in attuazione a quanto previsto dal PNRR, entra a pieno regime. A seguito della riqualificazione della Casa della Salute inaugurata nel 2019 con il completo rifacimento del fabbricato ex Coproma, la struttura ha continuato a garantire i servizi anche durante la rifunzionalizzazione che ha portato all’attuale assetto. Tra le novità della Casa di Comunità di Voltri: un punto unico di accesso per l’accoglienza dei cittadini, studi dei medici di famiglia, un ambulatorio multimediale dedicato alle cronicità con attrezzature di ultima generazione per la diagnostica di base con teleconsulto e tele-refertazione, servizi amministrativi.

“La Casa di Comunità di Voltri è un esempio avanzato di medicina territoriale – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – fondamentale per garantire assistenza di prossimità capillare e semplificare l’accesso ai servizi. Grazie al lavoro di Asl3 e Regione, la struttura offre percorsi dedicati e tecnologie innovative, rientrando nel più ampio progetto regionale che punta all’efficientamento delle grandi apparecchiature diagnostiche, al potenziamento della telemedicina, a percorsi preferenziali per pazienti cronici e oncologici, e all’apertura dei nuovi ospedali. Tutto questo è stato realizzato in linea con le tempistiche previste dal PNRR e assicurando continuità nei servizi ai cittadini”.

Punto di riferimento socio sanitario per gli utenti del Distretto 8 Ponente, con un bacino di utenza di oltre centomila abitanti, la Casa di Comunità di Voltri mette a disposizione in un’unica struttura l’assistenza di prossimità – integrando tecnologia, multi-professionalità e multidisciplinarietà – in rete con la Casa di Comunità di Pegli, la Centrale Operativa Territoriale con sede in via Camozzini e i Poliambulatori di Villa De Mari a Prà, Arenzano, Cogoleto, Masone, Rossiglione; oltre alla Casa di Comunità e all’Ospedale di Comunità di Campo Ligure, attualmente in via di realizzazione.

“Con la Casa di Comunità di Voltri – spiega Luigi Carlo Bottaro, direttore generale Asl3 –mettiamo un primo tassello, come previsto dal PNRR e in linea con la programmazione, per il rafforzamento dell’assistenza sul territorio con l’obiettivo di garantire interventi efficienti e capillari. Anche nell’ottica di assicurare risposte di salute alle fasce fragili e alle cronicità in un contesto di progressivo aumento della longevità della popolazione. La Casa di Comunità diventa così uno snodo sinergico che propone percorsi di accesso semplificati per i cittadini con la presenza della medicina di base che si interfaccia direttamente nello stesso contesto con le aree specialistiche. Il tutto – conclude Bottaro – supportato dalla leva strategica della tecnologia come il “point of care testing”, un laboratorio miniaturizzato che da una singola goccia di sangue traccia un numero sempre più elevato di indagini analitiche con risultato in tempo reale, migliorando la velocità delle diagnosi, o ancora le attività di teleconsulto e tele-refertazione in collegamento con gli specialisti degli Ospedali Asl3”.

Segue scheda dettagliata con i servizi presenti

SCHEDA CASA DI COMUNITÀ DI VOLTRI

PIANO TERRA

– Accoglienza /Punto Unico di Accesso (PUA): informazioni e orientamento, supporto amministrativo, Ufficio Relazioni col Pubblico (URP), assistente sociale

– Ambulatori specialistici: cardiologia, neurologia, uro-andrologia, ortopedia, reumatologia, geriatria, dermatologia, salute mentale

– Studi e segreteria dei medici di medicina generale con sala di attesa dedicata

– Punto prelievi

– Cup

– Ambulatorio infermieristico

– Ambulatorio per lo screening del colon retto

– Medico di Distretto

– Uffici amministrativi (soggiorni all’estero)

AMBULATORIO MULTIMEDIALE DELLE CRONICITÀ

– POCT (Point Of Care Testing) tecnologia di ultima generazione per l’effettuazione di analisi del sangue da una goccia di sangue con refertazione in tempo reale

– Elettrocardiografo digitale (ECG) con tele-refertazione

– Spirometria

– Ecografo palmare

– Postazione di teleconsulto dedicata a medici di medicina generale, geriatria e diabetologo per il collegamento in remoto con gli specialisti ospedalieri Asl3

PRIMO PIANO

– Struttura Assistenza disabili, colloqui rete sociosanitaria Asl3 e Comuni della Città Metropolitana

– Ufficio protesi

– Cure domiciliari e Infermiere di comunità e famiglia (Ifoc)

– Cure palliative

– Servizio fisioterapico domiciliare

– Centro trasfusionale immunoematologia e medicina trasfusionale

– Servizio 118

STRUTTURA ESTERNA

Farmacia distrettuale per la distribuzione di presidi medico-chirurgici e dei farmaci

SPAZI

Nella nuova configurazione, la struttura di 1400 mq si divide in quattro aree: il punto unico di accesso, l’assistenza primaria, la specialistica ambulatoriale, l’integrazione con i servizi sociali dei Comuni afferenti alla Città Metropolitana e con le comunità di riferimento. In esterno è presente polo farmaceutico (ulteriori 100 mq.)

COSTI

Euro 221.514 provenienti dal PNRR con i quali la struttura è stata riqualificata e rifunzionalizzata, come previsto dalla Missione 6, anche con l’acquisto di arredi e apparecchiature innovative.

DELEGAZIONI E COMUNI Distretto 8

Municipio VII Ponente (Pegli, Prà e Voltri), Arenzano, Cogoleto, Mele, Masone, Campo Ligure, Tiglieto, Rossiglione

Informazioni sull'autore del post