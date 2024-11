Genova, a Palazzo Tursi l’evento “Agorà del Cibo”

Nell’ambito della “Settimana europea per la riduzione dei rifiuti 2024″ che quest’anno ha per focus tematico lo spreco alimentare, il Comune di Genova, tramite il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità e con la partecipazione del Tavolo per le Food Policy, ha organizzato l’evento “Agorà del cibo. Perdite e spreco alimentare“.

I lavori si sono articolati in due diverse sessioni, dalle 10 alle 19, a palazzo Tursi, per discutere di importanti temi legati allo spreco alimentare e alla necessità di compiere azioni virtuose per invertire la tendenza: un obiettivo che il Comune di Genova si è prefissato da tempo, con l’istituzione del “tavolo delle politiche del cibo” che si occupa anche di spreco alimentare.

Ma cosa sono le politiche del cibo? Come si può, a livello cittadino, prevenire e ridurre le perdite e lo spreco alimentare? Che ruolo possono avere le Associazioni del territorio e i cittadini, e soprattutto, che impatto ha lo spreco sulla vita di una città e quindi su Genova?

I lavori del convegno hanno voluto dare risposte a queste e a molte altre domande, attraverso gli interventi dei relatori che si sono susseguiti durante l’incontro, con l’obiettivo di indagare e approfondire il tema dello spreco e delle perdite alimentari, stimolare la partecipazione alla costruzione delle politiche del cibo delle città, costruire un sapere di comunità rispetto al tema dello spreco, individuare bisogni e spostare l’attenzione da una responsabilità individuale a una consapevolezza collettiva, ponendo le basi per la costruzione di politiche locali del cibo partecipate.

«Questo è il primo di tanti eventi nei quali attiveremo informazione, formazione e riflessione sui temi collegati allo spreco alimentare- dichiara l’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso– La costituzione di un tavolo istituzionale su una strategia condivisa di food policy rappresenta un forte segno d’interesse dell’amministrazione verso questi temi. In questi giorni, inoltre, sarà approvata la convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ci vede come una delle 4 città italiane selezionate per la sperimentazione del reddito alimentare. A seguito dell’approvazione della convenzione da parte del Ministero potrà avviarsi la sperimentazione del “reddito alimentare – Modello Genova».

L’evento, finanziato nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Contributo ai centri di educazione ambientale e alla sostenibilità (CEAS) del sistema regionale di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile (SiRESS), è promosso dal Tavolo delle food policy del Comune di Genova e dal Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) del Comune di Genova, e realizzato da Rete Ricibo, Terra Aps, tRiciclo-bimbi a basso impatto e GenovaGreentosa.

