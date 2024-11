Pallanuoto: Campionato Serie A1 – Regular Season – 6^ giornata – La BPER R.N. Savona vince con la Florentia 20 a 5

La BPER Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con la Rari Nantes Florentia, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 6^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2024/2025. 20 a 5 è stato il risultato finale in favore del Savona in una partita sempre a senso unico. Da segnalare che il Savona ha schierato in porta Da Rold, lasciando riposare, in vista dei prossimi impegni, il n° 1 Nicosia.

Miglior marcatore dell’incontro con 5 reti è stato l’attaccante Luca Damonte che afferma: “E’ stata una partita in cui ci siamo impegnati nonostante la differenza tra le due squadre. Questa è l’unica strada per migliorare e preparaci al meglio per i prossimi impegni che dovremo affrontare a cominciare da martedì con il Primorac Kotor che sarà una partita molto importante e difficile”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 5^ e penultima giornata del Group Stage della Champions League in programma martedì 19 novembre nella piscina “Zanelli” di Savona con il Primorac Kotor. L’incontro avrà inizio alle ore 18,15.

Questo il tabellino della partita.

BPER R.N. SAVONA – R.N. FLORENTIA 20 – 5

Parziali (4 – 1) (6 – 1) (6 – 2) (4 – 1)

TABELLINO

Formazioni

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Damonte 5, Figlioli, Occhione 1, Rizzo, Merkulov 2 (di cui 1 su rigore), Bruni 1, Erdelyi 2 (di cui 1 su rigore), Guidi 2, Patchaliev 2, Gullotta 2 (di cui 1 su rigore), Da Rold, Cora 2.

Allenatore Alberto Angelini.

R.N. FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Stocco, Hofmeijer, De Mey 2, Calamai, Turchini, Cardoni 2, Sordini 1 (su rigore), Benvenuti, Borghigiani, Mancini, Gioia, Visciani.

Allenatore Luca Minetti.

Arbitri: Alessandro Cavallini di Avegno (Genova) e Matteo Giacchini di Ciitavecchia.

Delegato Fin : Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Superiorità numeriche:

BPER R.N. SAVONA: 7 / 9 + 3 rigori realizzati.

R.N. FLORENTIA: 0 / 10 + 1 rigore realizzato.

Note:

Spettatori : 150 circa.

Usciti per 3 falli : A 3’42” dalla fine del 4° tempo Rocchi (Savona); a 0’37” dalla fine del 4° tempo Gullottai (Savona); a 0’16” dalla fine del 4° tempo Turchini (Florentia).

Nel Savona in porta Da Rold

Nella Florentia in porta Gioia, nel quarto tempo Cicali.

A 3’11” dalla fine del 2° tempo è stato espulso per proteste il dirigente della Florentia, Chellini.

Laura Sicco

Informazioni sull'autore del post