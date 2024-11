Airole, sbalzato dalla sua auto contro la parete del tunnel muore sul colpo

Incidente mortale la scorsa notte ad Airole dove un uomo che viaggiava a bordo della sua auto con targa francese ha perso il controllo del mezzo per cause da accertare finendo per essere sbalzato contro la parete del tunnel che stava percorrendo morendo sul colpo. L’auto ha preso fuoco motivo per cui sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo, i soccorsi medici oltre ai Carabinieri per i rilievi.

