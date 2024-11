Orlando (PD): “Bucci sull’autonomia differenziata non ha fermato l’interlocuzione con il Governo”

“Bucci, evidentemente in affanno nella trattativa sulla sua giunta, fatta con il manuale Cencelli tra i partiti e gli azionisti di peso della sua elezione e ancora lontana dall’ottenere il via libera, non ha ritenuto di dover aspettare e di fare un passaggio doveroso e trasparente con i neoeletti in consiglio regionale sull’autonomia differenziata. È andato avanti come un treno ed è deragliato alla prima curva del suo mandato, schiantandosi per seguire a ruota Zaia e Salvini.