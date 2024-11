Genova spinge sul riciclo di carta e cartone: al via la campagna dedicata ai cartoni per bevande

– Si è svolta questa mattina, all’interno della Sala Buvettina di Palazzo

Tursi – alla presenza dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora, del

Presidente AMIU Genova Giovanni Battista Raggi, del Direttore Generale Comieco Carlo

Montalbetti e dei Presidenti dei Municipi Media e Bassa Val Bisagno Angelo Guidi e Maurizio

Uremassi – la presentazione delle iniziative di Comieco sul territorio genovese.

“GENO…VA A TUTTA CARTA”: LE AZIONI IN VAL BISAGNO

Sono 8 le associazioni dei Municipi della Media e Bassa Valbisagno che sono state premiate da

Comieco con 25.000 euro complessivi per i risultati raggiunti attraverso il Progetto ‘GenoVA… a

tutta carta e cartone’, avviato nel mese di aprile da Comune, AMIU e Comieco (Consorzio

nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica) per sensibilizzare i cittadini al

corretto riciclo di carta e cartone.

L’attività delle associazioni ha infatti dimezzato la carta e il cartone che finiva nell’indifferenziato

stimata pari a 500 t/anno.

«L’iniziativa di Comieco ha rispecchiato in pieno l’idea di questa amministrazione sul tema del

riciclo e della virtuosa gestione dei rifiuti, che laddove è possibile devono essere destinati al riciclo

dopo essere stati conferiti nel modo corretto. – dichiara l’Assessore all’Ambiente del Comune di

Genova – Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati a fondo per la buona riuscita, dai Municipi ad

AMIU, dalle scuole alle associazioni per arrivare a tutti i soggetti coinvolti che hanno offerto il

proprio contributo. Il premio che i Municipi Bassa Val Bisagno e Media Val Bisagno hanno ricevuto

sono gratificanti e al contempo sono una tangibile dimostrazione della sensibilità che viene posta

sul tema. Siamo sulla strada giusta».

‘GenoVA… a tutta carta e cartone’ ha coinvolto attivamente le comunità e i quartieri attraverso

una serie di iniziative mirate. Tra queste, lo spettacolo interattivo ‘Riciclo e vinco’ e l’attività

teatrale-educativa ‘Ciak si gira la differenziata va in scena’.

Aggiunge Giovanni Battista Raggi, Presidente AMIU Genova: «I premi assegnati da Comieco ai

due Municipi della Valbisagno rappresentano un importante riconoscimento per AMIU e per tutta

la comunità genovese che motiva l’azienda a continuare a promuovere e a sostenere iniziative per

la tutela dell’ambiente e al riciclo dei materiali. Il progetto ‘Geno..VA a tutta carta’ è la

dimostrazione concreta di come l’impegno condiviso possa portare a risultati straordinari.

Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, in particolare i cittadini genovesi e le scuole, per il

loro contributo fondamentale. Questo premio ci spinge a continuare su questa strada, con

l’obiettivo di rendere Genova sempre più pulita e sostenibile».

LE ATTIVITA’ NEGLI UFFICI: IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Sempre collegato al progetto ‘GenoVa a tutta carta’, nel mese di ottobre, sono stati consegnati

gratuitamente a 250 attività – tra cui uffici, banche e poste – 600 contenitori ‘Salvacarta’. La

distribuzione, accompagnata da materiale informativo sul corretto conferimento della carta, è

stata effettuata in base ad un censimento delle utenze commerciali nel centro di Genova. AMIU

per potenziare il servizio di raccolta di carta e cartone proseguirà nei prossimi mesi la distribuzione

dei ‘Salvacarta’ ad altre attività.

NELLA CARTA? SÌ: AL VIA LA CAMPAGNA INFORMATIVA SUL CONFERIMENTO DEI CARTONI PER

BEVANDE

COMIECO inoltre ha presentato la nuova campagna di comunicazione “Nella cartaaaaaa? Sì!” che

– a partire dal 18 novembre – sarà attiva su canali on e offline di Genova per informare i cittadini

sul corretto conferimento dei cartoni per bevande (come ad esempio: brick del latte e succhi) nella

differenziata della carta.

A Genova, dopo il conferimento nella raccolta della carta vengono separati nell’impianto Relife

Recycling di Sant’Olcese ed avviati a riciclo per essere utilizzati per la realizzazione di nuovi

prodotti in carta riciclata.

L’obiettivo della campagna è implementare la raccolta di questi specifici imballaggi riuscendo a

recuperare le oltre 300 ton/anno che, per poca consapevolezza ed errori di conferimento,

finiscono ancora nell’indifferenziato.

«Tutte le iniziative in campo puntano a migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata di

carta e cartone su Genova ed i risultati già si vedono: in 6 mesi, attraverso l’intensa attività di

informazione alla cittadinanza, nei due municipi della Valbisagno sono diminuite del 50% le

quantità di carta e cartone che erroneamente venivano conferite nell’indifferenziato –

spiega Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. Un impegno che sommato al

potenziamento del servizio negli uffici pubblici e l’avvio della campagna informativa sul corretto

conferimento con la carta dei cartoni per bevande ci auguriamo possa portare quest’anno Genova

a superare le 31mila tonnellate di carta e cartone raccolte nell’anno con un conseguente aumento

del 9% dei corrispettivi riconosciuti da Comieco al convenzionato, che potrebbero così arrivare a

sfiorare complessivamente i 3 milioni di euro»

