La Spezia, al via il progetto T.I.M.E.R

Incoraggiare e sostenere i giovani nella creazione di idee, nello sviluppo di competenze imprenditoriali e nella proposta di soluzioni innovative: questa è la missione del progetto T.I.ME.R., guidato dal Comune della Spezia e realizzato in collaborazione con altri 11 comuni del territorio: Bolano, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Follo, Lerici, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo, Santo Stefano Magra, Sarzana e Vezzano Ligure. Inoltre, al progetto hanno aderito come partner: Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fondazione Carispezia, Ufficio Scolastico Regionale-Ambito territoriale della Spezia, Fondazione Promostudi, Fondazione ITS e Isforcoop. L’iniziativa, dopo una serie di incontri in tutta la provincia con più di 200 giovani tra i 18 e i 35 anni, è culminata con la “maratona di idee” Ideathon e il lancio della “Call for Ideas”.

L’Ideathon si è concluso nelle giornate dell’8 e 9 novembre presso la Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” e ha visto la partecipazione di gruppi di ragazzi che hanno lavorato per dare vita a progetti innovativi in risposta a una serie di sfide lanciate dagli organizzatori. I temi affrontati erano tutti legati a questioni cruciali per il futuro della Spezia: soluzioni per migliorare la qualità della vita degli over 60, accoglienza turistica sostenibile e innovativa, modelli di business sostenibili, cibo e benessere come opportunità d’impresa, idee per rendere la città più attrattiva per i giovani e valorizzazione del patrimonio marittimo.

I tre progetti valutati dalla giuria di esperti come i più meritevoli si sono aggiudicati un assegno da 600 euro, uno stage di 1 mese presso Wylab e buoni acquisto online del valore di 50 euro per ogni membro del gruppo.

Il team composto da Thomas Bianchi e Maria Cristina Troncone, con il progetto “Blink the Game”, si è aggiudicato il 1° posto. Nelle 12 ore di ideathon hanno risposto alla sfida “La Spezia del futuro” proponendo l’organizzazione di eventi legati al mondo del gaming, realizzazione di giochi legati al territorio in modo da poter includere persone di ogni età; il progetto prevede anche il coinvolgimento e la collaborazione con i locali del territorio.

Al 2° posto “ Wi-fire” di Jan Franco Mancosu, Valentino Conti, Alessio Romagnoli, Mathis Capriglione, Alessandro Bruni, che hanno avuto modo di lavorare sul modello di business e sulle opportunità di mercato del loro prodotto prototipale, un estintore innovativo, sul quale avevano potuto concentrarsi in passato solo sulla parte di tecnologia. Il progetto mira a prevenire l’insorgere di potenziali incendi e ad ottimizzare la manutenzione degli estintori mediante l’implementazione di tecnologie 4.0 e IoT, accompagnate da sistemi di sensoristica avanzata.

Si sono classificati terzi invece Daniele Franco Mastropietro, Pietro Bongi, Diana Rinaldi con il loro progetto “Go-out”, una piattaforma per partecipare ad esperienze sportive all’aria aperta in maniera più semplice e soddisfacente nel rispetto dell’ambiente.

Fuori dal podio ma meritevoli di una citazione altri due team che hanno lavorato con impegno e passione durante le due giornate di Ideathon portando progetti interessanti per il settore del turismo sostenibile. “Green Team” che offre ai turisti oltre l’esperienza classica turistica anche corsi culinari dedicati alla cucina tradizionale del territorio, e “Trek & Win” che per combattere l’over tourism offrono ai visitatori la possibilità di conoscere altre località del territorio oltre le Cinque Terre.

“La risposta dei giovani è stata molto buona e le idee presentate davvero valide. Si tratta di iniziative fondamentali per la crescita dei nostri territori. Questi progetti rappresentano il seme per fare nascere future generazioni di imprenditori che possano portare un impatto occupazionale e di benessere sul territorio. Sono felice di lanciare oggi la nuova iniziativa “Call for Ideas” dove apriamo le candidature a chiunque abbia già un’idea innovativa e potrà sfruttare un periodo di accompagnamento per farla crescere” – commenta Francesca Picasso, COO di Wylab, incubatore di start up specializzato in progetti di open innovation che nel progetto T.I.ME.R. si occupa dell’attività di selezione e accompagnamento all’imprenditorialità.

Il sostegno all’imprenditorialità giovanile nell’ambito del progetto T.I.ME.R., infatti, non si ferma all’Ideathon. È stata lanciata oggi la Call for Ideas, una “chiamata alle idee” per tutti coloro che già hanno un progetto d’impresa o un’idea innovativa da far emergere. I candidati selezionati parteciperanno a un percorso intensivo che include un bootcamp, ovvero un corso pensato per apprendere rapidamente competenze specifiche, un successivo laboratorio per perfezionare il progetto con il supporto di esperti in presenza, un programma di 40 ore progettato per fornire ai partecipanti le competenze trasversali e strumenti utili al lancio e alla gestione delle loro iniziative oltre a consulenze individuali gratuite per la messa a punto dell’idea imprenditoriale. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di accedere, nel 2025, a fondi per la costituzione ed il funzionamento della propria impresa.

Le idee proposte verranno valutate e selezionate in base al loro grado di innovatività e originalità, alla sinergia con il territorio, alla fattibilità e al potenziale di crescita, oltre alle competenze e impegno del team.

“L’entusiasmo e l’impegno dei giovani coinvolti nel progetto T.I.ME.R. dimostrano che il nostro territorio è ricco di talenti e idee innovative”, afferma Patrizia Saccone, Assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico del Comune della Spezia. “Attraverso iniziative come l’Ideathon e la Call for Ideas, vogliamo offrire ai giovani le opportunità e il supporto necessari per trasformare le loro idee in realtà imprenditoriali, contribuendo così alla crescita economica e al benessere della nostra comunità.”

“Fondazione Carispezia partecipa con grande entusiasmo al progetto T.I.ME.R., promosso dall’Amministrazione Comunale, che è riuscito a mettere a sistema sin da subito le peculiarità e le esperienze di diversi soggetti del nostro territorio, sia pubblici sia privati. – afferma Paolo Figoli, Consigliere di Indirizzo di Fondazione Carispezia – Nei piani programmatici della Fondazione, grande importanza è data alle nuove generazioni come leva di crescita per la costruzione di un futuro sostenibile e inclusivo, supportando iniziative per la formazione e il protagonismo giovanile. La nuova Call for Ideas è un ulteriore strumento per mettere a disposizione dei giovani talenti un percorso di accompagnamento imprenditoriale e di crescita professionale.”

“T.I.ME.R. – Tempo di Impresa MEttiamoci in RETE” è un progetto cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le Politiche giovanili – Anni 2020 e 2021.

