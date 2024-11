Genova, primo incontro del gruppo PD in Regione

Posted on

La Polizia ha arrestato ieri un ragazzo di 30 anni nel quartiere di Rivarolo per detenzione e spaccio di droga. Gli agenti, notando un via vai di persone da un’abitazione, hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di 135 grammi di cocaina, suddivisi in 39 involucri rinvenuti in un soppalco, 6 grammi di hashish, […]