Savona, tamponamento a tre con tre feriti in codice giallo al San Paolo

Posted on

E’ accaduto nella tarda serata di ieri Incidente a Laigueglia in Corso Roma nella serata di ieri, dove un’auto per cause in via di accertamento si capottata. sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i soccorsi che hanno trasportato un uomo in codice giallo al Santa Corona. Informazioni sull'autore del post Redazione See […]