Primo giorno di Bucci in Regione, mattinata di lavoro a De Ferrari

Primi contatti formali con i suoi nuovi uffici in Regione Liguria per il presidente Marco Bucci, fresco di proclamazione arrivata ieri dalla Corte d’appello di Genova. Di buon mattino, come aveva già abituato in Comune, il sindaco-presidente si è presentato un po’ a sorpresa nella sede di Piazza De Ferrari già alle otto. E ci è rimasto per quasi quattro ore. “Mi sono fatto mettere a posto le mail e il calendario sul cellulare”, dice all’agenzia Dire all’uscita, mentre sta per tornare a Palazzo Tursi. “Poi ho fatto un sacco di altre cose, ma non le dico”, sorride. Già da domani dovrebbe essere con più continuità nei suoi nuovi uffici per far ripartire tutta la macchina amministrativa, in attesa di chiudere la partita politica per la formazione della nuova giunta e in vista del giuramento in consiglio regionale entro venti giorni.

