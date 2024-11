DONALD TRUMP E’ IL 47° PRESIDENTE USA

Posted on

Genova. La Protezione Civile Regionale ha diffuso l’allerta meteo diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo previsionali. Queste le modalità di allertamento: allerta gialla per idrogeologica-idraulica per piogge diffuse e temporali su zone B e D (bacini piccoli e medi) C ed e (tutti i bacini) dalle 6 alle 19 di domani, sabato 25 novembre. […]