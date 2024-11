Genova, si chiude il Festival della Scienza: 200.000 presenze in 10 giorni

Duecentomila presenze in 11 giorni: è questo il bilancio della 22° edizione del Festival della Scienza. Sono stati 25.000 gli studenti provenienti da 12 regioni d’Italia con presenze anche da Spagna e Svezia dal 24 ottobre a oggi, 3 novembre.

Il Festival ha portato in oltre 30 luoghi cittadini quasi 250 iniziative tra incontri, mostre, laboratori, spettacoli ed eventi speciali. Incrementata l’affluenza a Palazzo Ducale, che registra oltre 50mila presenze.

Tra i numeri più interessanti il coinvolgimento di 280 scienziati e personalità illustri provenienti da tutto il mondo e più di 200 tra enti, associazioni, aziende e editori per un programma composto da 248 eventi, articolati in 90 conferenze, 108 laboratori, 15 mostre, 7 spettacoli e 28 eventi speciali.

Informazioni sull'autore del post