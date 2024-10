Savona, il PD: “Le scelte politiche del Governo iniziano, purtroppo, a portare conseguenze molto pesanti, anche a Savona”

“Le scelte politiche del Governo iniziano, purtroppo, a portare conseguenze molto pesanti, anche a Savona. Oggi approviamo una variazione di bilancio che prende atto del taglio di quasi un Milione (733.659,98) di fondi nazionali. Fondi che servivano per garantire fondamentali e importanti servizi ai cittadini savonesi, principalmente alle fasce di popolazione più in difficoltà”. Lo rende noto il PD savonese.

“Una scelta politica chiara che lascia molti savonesi ancora più da soli, ancora più in difficoltà e scarica sui comuni problematiche che un’amministrazione non può assolutamente affrontare da sola. C’è molta preoccupazione, se il Governo non invertirà subito la rotta le conseguenze sociali potrebbero essere davvero drammatiche”.