Calcio, il Genoa cerca il miracolo contro la Super Fiorentina aspettando Balotelli

Il Genoa si aggrappa a Mario Balotelli per uscire dalla crisi di gioco e di risultati che ha spinto la squadra in piena zona retrocessione. Un solo punto nelle ultime quattro gare per il Grifone che ha vinto una sola volta valgono al momento il penultimo posto i classifica davanti al solo Venezia. Contro la lanciatissima Fiorentina, autentica macchina da goal, il compito sembra impossibile ma è necessario uscire da questa crisi per non compromettere già il campionato. I numeri dei viola: 4 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, 20 reti segnate solo 9 subite. La squadra di Palladino non perde dalla trasferta di Bergamo e ha messo a segno nelle ultime 3 gare (Conference League compres) qualcosa come 16 reti, dopo un avvio incerto con pareggi non esaltanti contro Venezia e Monza, la squadra toscana ha ingranato la sesta e appare inarrestabile a maggior ragione alla luce della lunghissima serie di indisponibili tra i rossoblu: Norton-Cuffy, Ankeye, Vitinha, Ekuban, Messias, De Winter, Gollini e al lungodegente Malinovskyi. Tra gli ospiti l’unico assente certo è l’ex Gudmundsson che rientrerà tra circa due settimane.

GENOA (4-4-1-1): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vásquez, Matturro; Zanoli, Badelj, Frendrup, Martín; Thorsby; Pinamonti. All. Gilardino

FIORENTINA (4-2-3-1): de Gea; Dodô, Martínez Quarta, Ranieri, Gosens; Bove, Adli; Colpani, Beltrán, Sottil; Kean. All. Palladino

I PRECEDENTI

Vittorie Genoa: 17 (ultima nel settembre 2019, 2-1)

Pareggi : 21

Vittorie Fiorentina: 16 (ultima nell’agosto 2023, 1-4)

