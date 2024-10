Sanremo,Da oggi il via alle domande per il volontariato civico Il sindaco Mager: “Un valido aiuto per la città”

“Da oggi è possibile presentare le richieste di iscrizioni all’albo dei volontari civici comunali. Un’iniziativa che risponde ai principi di coesione sociale e solidarietà e che abbiamo fortemente voluto per favorire la partecipazione attiva dei cittadini i quali, in questo modo, potranno mettersi al servizio della comunità svolgendo, gratuitamente, alcune attività a seconda delle proprie competenze e interessi. La città potrà beneficiare, quindi, di un valido aiuto in diversi ambiti che interessano la nostra quotidianità”.

Così il sindaco Alessandro Mager esprime soddisfazione nell’annunciare l’avvio dell’albo comunale dei volontari civici.

Le persone interessate, di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, da oggi possono infatti presentare la propria candidatura compilando l’apposito modello pubblicato sul sito web del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it) e qui allegato.

Successivamente, i volontari verranno inseriti all’albo dei volontari civici comunali e potranno essere contattati per prestare la propria attività all’interno di progetti specifici che saranno poi messi a punto dall’amministrazione comunale.

Al momento, in fase di compilazione della domanda, è possibile indicare una o più tipologie di attività di preferenze tra:

attività culturali, turistiche e sportive

attività in ambito sociale, educativo ed assistenziale

attività tecnico-manutentive

attività di custodia e sorveglianza

La domanda dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Sanremo (corso Felice Cavallotti, 59, 18038 Sanremo) con le seguenti modalità:

consegna a mano negli orari di sportello

mediante posta

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.sanremo@legalmail.it

Per la formazione del primo albo, verranno tenute in considerazione le domande pervenute entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso odierno.

Dopo la prima compilazione, l’albo verrà aggiornato semestralmente.

Tutte le info su www.comunedisanremo.it

