Calcio, lo Spezia limita i danni a Brescia: 1-1

Lo Spezia non va oltre il pareggio sul campo del Brescia: solo 1-1 contro la squadra di Maran, ma è un punto che prolunga l’imbattibilità della squadra di D’Angelo e consente ai liguri di restare in piena volata promozione con Pisa e Sassuolo. In Lombardia le due squadre si dividono il match: primo tempo tutto per la squadra ospite, ripresa di marca bresciana. Nei primo 45′ di gara lo Spezia fa valere la sua maggior qualità giocando con intensità e organizzazione, arrivando meritatamente al vantaggio al 32′ con Di Serio che ribatte in rete una corta respinta del portiere bresciano, al 40′ Vignali spreca lo 0-2: solo davanti a Lazzerini si fa respingere il tiro dal portiere bresciano.

Nella ripresa il Brescia gioca meglio e trova il giusto pareggio al 51′ con Verreth che su punizione batte Gori, lo Spezia cerca di gestire il match e di fare la partita ma è complessivamente meno brillante rispetto al primo tempo tuttavia Mateju al 73′ si divora il nuovo vantaggio sparando alto da ottima posizione. Il finale di partita è equilibrato e senza emozioni. Nel finale lo Spezia perde Vignali per espulsione.

Brescia – Spezia: 1-1

Reti: 32′ Di Serio (S), 52′ Verreth (B)

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Jallow, Adorni, Cistana, Corrado; Bertagnoli (45′ Juric), Verreth, Besaggio; Fogliata (86′ Corrado), Olzer (78′ Bjarnason); Borrelli.

SPEZIA (3-4-1-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola; Mateju, S. Esposito, Cassata (45′ Nagy), Vignali; Candelari (78′ Kouda); Colak (62′ Soleri), Di Serio (62′ P.Esposito)

Informazioni sull'autore del post