Vernazza, il borgo più cercato negli USA: lo svela uno studio Telepass

Telepass, azienda leader nel settore del telepedaggio e della mobilità integrata, presenta i risultati dello studio “Borghi italiani online (edizione 2024)”, il paper che esplora le tendenze di ricerca sul web per comprendere l’interesse crescente verso le piccole perle del nostro patrimonio culturale e naturale.

Vernazza domina la classifica dei borghi più cercati negli USA durante il 2023, con oltre 177 mila ricerche complessive. Il colorato borgo delle Cinque Terre è entrato e continua ad entrare con merito nel cuore di moltissimi visitatori per il suo fascino di paese da cartolina.

Lo studio è nato nell’ambito della collaborazione tra Moveo, il magazine di viaggi e mobilità di Telepass, e le agenzie Seed Digital e Change Media, e analizza le ricerche effettuate sul web da gennaio 2020 a dicembre 2023 per individuare i borghi italiani più cercati e le tendenze di turismo legato a queste mete affascinanti e spesso poco conosciute.

Negli ultimi anni, l’interesse per i borghi italiani è cresciuto esponenzialmente, con quasi 210 milioni di ricerche totali registrate negli ultimi quattro anni, di cui 62 milioni solo nel 2023. Il crescente desiderio di riscoprire il fascino autentico dei piccoli centri storici, ricchi di cultura, arte e tradizioni, trova una conferma evidente anche nel trend di crescita del 45% rispetto al 2020.

La top 10 dei borghi più ricercati del 2023. Tra i borghi più amati e ricercati online, Tropea si conferma in vetta alla classifica con una media di 148.300 ricerche mensili. Segue Alberobello, mentre il terzo posto è occupato da Civita di Bagnoregio, la cosiddetta “città che muore”, con 112.900 ricerche mensili, confermandosi una meta di grande interesse soprattutto per il suo suggestivo paesaggio e la sua storia millenaria.

Un turismo sempre più internazionale. Lo studio rivela anche quali borghi sono maggiormente cercati dai turisti stranieri. Vernazza, nelle Cinque Terre, è molto popolare negli Stati Uniti, ogni anno attrae centinaia di turisti provenienti da tutto il mondo. I cittadini statunitensi, in particolare, hanno stretto un profondo legame con questa località marittima, tanto da sceglierla spesso come luogo di villeggiatura o di trasferimento permanente. Tropea, invece, domina le ricerche in Svizzera, mentre Alberobello, con i suoi iconici trulli, è il borgo italiano più ricercato in Francia, Regno Unito e Spagna. In Germania, invece, Malcesine, situato sul Lago di Garda, continua a essere una delle mete preferite grazie al suo fascino naturalistico e storico.

Un amore crescente per il Sud Italia. Dai dati emerge un chiaro predominio dei borghi del Sud e delle Isole. Sebbene il Centro Italia registri il maggior numero di ricerche complessive, con oltre 2 milioni di ricerche medie mensili, il Sud e le Isole si posizionano al primo posto per ricerche per singolo borgo, con una media di 17.707 ricerche. Puglia, Calabria e Lazio sono le regioni che, secondo lo studio, suscitano maggior interesse tra gli utenti. In particolare, la Puglia domina con Alberobello e Locorotondo tra i borghi più cercati. La Liguria rientra nella top ten delle regioni che registrano il maggior numero di ricerche per i loro borghi.

Le tendenze stagionali e le nuove mete emergenti. Le ricerche online rivelano anche un forte carattere stagionale. Durante i mesi estivi, Tropea e Alberobello dominano le ricerche, mentre borghi come Maratea e Otranto registrano picchi di interesse rispettivamente a luglio e agosto. In inverno, invece, le ricerche si concentrano su borghi come Subiaco, Vipiteno e Locorotondo. Tra le mete emergenti, Ronciglione, con una crescita del 457% nelle ricerche negli ultimi due anni, oltre al suo Carnevale storico, sempre più apprezzato e visibile sui social media, l’aumento di ricerche è da correlare alla vittoria del Contest Borgo dei Borghi 2023.

In viaggio a Vernazza con Telepass: la mobilità integrata per semplificare il turismo. Raggiungere Vernazza in treno, in traghetto partendo da La Spezia, Portovenere o Monterosso, o in auto saltando la coda al casello è ancora più semplice con Telepass. Con l’obiettivo di rendere i viaggi sempre più semplici e a misura di utente, Telepass offre un bouquet unico di 30 servizi di mobilità che accompagnano i turisti in ogni fase del loro viaggio. Dal pagamento dei pedaggi autostradali, alla gestione del parcheggio, fino alla ricarica dei veicoli elettrici, Telepass permette di vivere un’esperienza di viaggio senza stress, rendendo più accessibili anche le destinazioni più remote.

