Liguria 2024, Bucci: “Da ora in poi io sarò il presidente di tutti i liguri”

“Sono contento per i cittadini che hanno detto chiaro e tondo che vogliono crescere e che rifiutano i signori del no, noi ci impegneremo a fare le cose come da programma, abbiamo da fare cinque anni di duro lavoro, Genova non sarà messa da parte ma ci occuperemo di tutte le province. Da ora in poi io sarò il presidente di tutti i liguri, l’ufficio sarà aperto a tutti quelli che vorranno lavorare per la Liguria, stabilirsi qui perché questo è un territorio attrattivo” ha dichiarato Marco Bucci neo presidente della Regione Liguria che ha ringraziato tutti i partiti e le liste civiche che hanno partecipato.

“Ho ricevuto la telefonata di Orlando e questo gli fa onore, lo riconosco e gli dico grazie ma aggiungo che sono stato un po’ dispiaciuto dai toni della campagna elettorale, ho ricevuto tantissime falsità e ho ricevuto insulti come cretino e mi hanno messo in bocca parole che io non ho mai detto”.

