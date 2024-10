Maltempo in Liguria, allagata Quiliano: esondato il torrente

Posted on

Allenta la presa il Coronavirus in Liguria con 849 contagi a fronte di 6510 tamponi. Il tasso di positività è del 13,04%. Nessun ricovero al Gaslini per la prima volta dopo diversi mesi. Gli ospedalizzati sono 361 (7 in terapia intensiva), tre i decessi.