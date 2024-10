A Loano tutto pronto per “Loawarts”: la città dei Doria si trasforma nella scuola di magia più famosa del mondo

La città di Loano è pronta a trasformarsi in Hogwarts, la scuola di magia per antonomasia. Dal 26

ottobre al 3 novembre, infatti, la città dei Doria ospiterà “LoaWarts”, il raduno del maghetto più

famoso del mondo organizzato dal Centro Culturale Polivalente e Fipe-Confcommercio Loano in

collaborazione con Genova Dreams e con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del

Comune di Loano.

Il fulcro della manifestazione saranno i Giardini Josemaria Escrivà, dove verrà ricreata Diagon

Alley, la strada che ospita i vari negozi presso i quali i maghi di tutte le età fanno i loro acquisti in vista

del nuovo anno scolastico. A Loano il “villaggio magico” sarà composto da oltre 30 botteghe presso le

quali si potranno trovare prodotti di artigianato e merchandising e un’area dedicata allo street food. Per

conoscere gli orari di apertura del villaggio consultare il sito www.viviloano.it.

Ma “Loawarts” coinvolgerà l’intera città, da levante a ponente. Nelle piazze e nelle vie loanesi

verranno ricreati tanti luoghi e momenti che gli appassionati dei libri e dei film ben conoscono. Inoltre, il

centro storico sarà suddiviso nelle quattro case della Scuola di Magia e stregoneria di

Hogwarts. Le strade e le piazze saranno decorate con bandiere e stendardi dei quattro gruppi ed anche

negozi si “vestiranno” degli stessi colori.

Ogni giorno in centro storico animazione e spettacoli a tema: Scuola di Magia, caccia al tesoro,

falconeria, Ballo magico, librerie magiche, disco magic, truccabimbi, baby magic dance, trenino magico,

cene animate, tarocchi, divinazioni e rune, spettacoli teatrali, esibizione aerea, scacchi, parate e

spettacoli itineranti e molto altro ancora.

Novità di quest’anno la “Cena con i professori” in programma venerdì 1 novembre al Loano 2 Village.

Tutti i professori di Hogwarts presiederanno la cena servita composta da: antipasto, primo, secondo,

dolce, caffè, acqua e bottiglia di vino ogni 3 persone. Durante la cena i professori intratterranno gli ospiti

con magie e giochi. La cena animata ha un costo di 60 euro per gli adulti, 40 euro per i bambini fino a 12

anni (e gratis per i bambini fino a 2 anni). Prenotazione obbligatoria.

Di seguito il programma completo.

VENERDI’ 25 OTTOBRE – ANTEPRIMA

EVENTO A PAGAMENTO- Spiriti di MARE e Vascelli fantasma

passeggiata teatrale a tappe alla scoperta delle leggende e dei fantasmi di Loano e della Liguria

durata circa 2,30 ore

PARTENZA presso Giardini Caduti di Nassiriya (palmeto inizio passeggiata) alle ore 21:00

Biglietto: 12,00 €

SABATO 26 OTTOBRE

Villaggio Magico e area food presso Giardini Escrivà

dalle 9:30 alle 19:00

EVENTI A PAGAMENTO

MATTINA:- TRENINO MAGICO partenza dalla biblioteca civica presso Palazzo Kursaal con tappa segreta per lo

smistamento con i tutti i professori. Ogni partecipante riceverà dai professori la spilletta della casa di

appartenenza, dopodiché dovrà recarsi presso il “Quartier Generale” della propria casa dove il vostro

capitano vi attenderà per rendervi partecipi di giochi e magie.- Contest fotografico

POMERIGGIO:- SCUOLA di MAGIA c/oBIBLIOTECA CIVICA c/o Palazzo Kursaal info e orari presso “Quartier Generale”- Diploma timbrato- CACCIA AL TESORO ritrovo in Orto Maccagli (passeggiata) ore 21:00

EVENTI LIBERI – Truccabimbi Piazza V. Veneto dalle 10:00 alle 19:00- Scacchi Carruggetti Orbi dalle ore 15:00- Giochi magici Carruggetti Orbi dalle ore 15:00- Disco Magic Villaggio Magico dalle ore 15:30- Baby Magic Dancer Via Ghilini dalle ore 15:30- Pigiama party con proiezione film libreria Mondadori ore 21:00 (prenotazione obbligatoria)

Biglietto intero: 25,00 €

Biglietto ridotto: 15,00 €

DOMENICA 27 OTTOBRE

Villaggio Magico e area food presso Giardini Escrivà

dalle 9:30 alle 19:00

EVENTI A PAGAMENTO

MATTINO:- TRENINO MAGICO partenza dalla biblioteca civica presso Palazzo Kursaal con tappa segreta per lo

smistamento con i tutti i professori. Ogni partecipante riceverà dai professori la spilletta della casa di

appartenenza, dopodiché dovrà recarsi presso il “Quartier Generale” della propria casa dove il vostro

capitano vi attenderà per rendervi partecipi di giochi e magie.- Contest fotografico

POMERIGGIO:

(scopri le location segrete che ti verranno comunicate presso Quartier Generale)- TAROCCHI- OROSCOPO DEI MAGHI- PIETRE MAGICHE- PETTEGOLEZZI CON RITA SKEETER- ENCICLOPEDIA ANIMALI FANTASTICI- Diploma timbrato

EVENTI LIBERI – Truccabimbi Piazza V. Veneto dalle 10:00 alle 19:00- Scacchi Carruggetti Orbi dalle ore 15:00

– Giochi magici Carruggetti Orbi dalle ore 15:00- Laboratori Magici (2/5 anni) Libreria Mondadori dalle ore 15:00 alle 16:30 (prenotazione obbligatoria)- Laboratori Magici (6/10 anni) Libreria Mondadori dalle ore 16:30 alle 18:00 (prenotazione obbligatoria)- Baby Magic Dancer Piazza Massena dalle ore 15:30- PARATA delle CASE ritrovo in Piazza Italia ore 18:30

Biglietto intero: 25,00€

Biglietto ridotto: 15,00€

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE

Villaggio Magico e area food presso Giardini Escrivà

dalle 9:30 alle 19:00

EVENTI LIBERI – Truccabimbi Piazza V. Veneto dalle 10:00 alle 19:00- Scacchi Carruggetti Orbi dalle ore 15:00- Giochi magici Carruggetti Orbi dalle ore 15:00- Ghost Magic Dance ore 21:00

ballo di streghe, stregoni e fantasmi dalle Piazza Italia

VENERDI’ 1 NOVEMBRE

Villaggio Magico e area food presso Giardini Escrivà

dalle 9:30 alle 19:00

EVENTI A PAGAMENTO

MATTINA:- TRENINO MAGICO partenza dalla biblioteca civica presso Palazzo Kursaal con tappa segreta per lo

smistamento con i tutti i professori. Ogni partecipante riceverà dai professori la spilletta della casa di

appartenenza, dopodiché dovrà recarsi presso il “Quartier Generale” della propria casa dove il vostro

capitano vi attenderà per rendervi partecipi di giochi e magie.- Contest fotografico- Spettacolo di Falconeria e volo

POMERIGGIO:- SCUOLA di MAGIA dedicata elemento FUOCO

c/o PALAZZO DORIA Comune di Loano info e orari presso il “Quartier Generale”- Diploma timbrato

EVENTI A PAGAMENTO EXTRA

SERA:- CENA CON I PROFESSORI cena animata con tutti i professori presso Loano2 Village.

La cena servita comprende 4 portate, acqua, caffè, e bottiglia di vino ogni 3 persone

EVENTI LIBERI- Truccabimbi Piazza V. Veneto dalle 10:00 alle 19:00- Magic Flight (acrobatica aerea) Piazza Rocca dalle 10:00 alle 19:00- Impara a Volare laboratorio di volo Piazza Rocca dalle 10:00 alle 19:00- Scacchi Carruggetti Orbi dalle ore 15:00

– Giochi magici Carruggetti Orbi dalle ore 15:00- Laboratori Magici (2/5 anni) Libreria Mondadori dalle ore 15:00 alle 16:30 (prenotazione obbligatoria)- Laboratori Magici (6/10 anni) Libreria Mondadori dalle ore 16:30 alle 18:00 (prenotazione obbligatoria)- Baby Magic Dancer Piazza Massena dalle ore 15:30- Circo Contemporaneo “Una tipica giornata in una Scuola di Magia” Piazza Rocca dalle 21:00

Biglietto intero: 25,00 €

Biglietto ridotto: 15,00 €

Biglietto intero cena: 60,00 €

Biglietto ridotto cena: 40,00 €

SABATO 2 NOVEMBRE

Villaggio Magico e area food presso Giardini Escrivà

dalle 9:30 alle 19:00

EVENTI A PAGAMENTO

MATTINA:- TRENINO MAGICO partenza dalla biblioteca civica presso Palazzo Kursaal con tappa segreta per lo

smistamento con i tutti i professori. Ogni partecipante riceverà dai professori la spilletta della casa di

appartenenza, dopodiché dovrà recarsi presso il “Quartier Generale” della propria casa dove il vostro

capitano vi attenderà per rendervi partecipi di giochi e magie.- Contest fotografico- Spettacolo di Falconeria e volo presso Arena Estiva Giardino del Principe

POMERIGGIO:- SCUOLA di MAGIA dedicata elemento ACQUA

c/o PALAZZO DORIA Comune di Loano info e orari presso il “Quartier Generale”- Diploma timbrato- CACCIA AL TESORO ritrovo in Orto Maccagli (passeggiata) ore 21:00

EVENTI LIBERI- Truccabimbi Piazza V. Veneto dalle 10:00 alle 19:00- Magic Flight (acrobatica aerea) Piazza Rocca dalle 10:00 alle 19:00- Impara a Volare laboratorio di volo Piazza Rocca dalle 10:00 alle 19:00- Scacchi Carruggetti Orbi dalle ore 15:00- Giochi magici Carruggetti Orbi dalle ore 15:00- Baby Magic Dancer Piazza Massena dalle ore 15:30- PARATA delle CASE ritrovo in Piazza Massena ore 17:30- Circo Contemporaneo “Una tipica giornata in una Scuola di Magia” Piazza Rocca dalle 21:00- Pigiama party con proiezione film libreria Mondadori ore 21:00 (prenotazione obbligatoria)

Biglietto intero: 25,00 €

Biglietto ridotto: 15,00 €

DOMENICA 3 NOVEMBRE

Villaggio Magico e area food presso Giardini Escrivà

dalle 9:30 alle 19:00

EVENTI A PAGAMENTO

MATTINA:- SMISTAMENTO CON I TUTTI I PROFESSORI Presso PALAZZO DORIA Piazza Italia dalle 10:00 alle 12:00

Ogni partecipante riceverà dai professori la spilletta della casa di appartenenza, dopodiché dovrà recarsi

presso il “Quartier Generale” della propria casa dove il vostro capitano vi attenderà per rendervi partecipi

di giochi e magie.- Contest fotografico

POMERIGGIO:- SCUOLA di MAGIA dedicata elemento ARIA

c/o PALAZZO DORIA Comune di Loano info e orari presso il “Quartier Generale”- Diploma timbrato

EVENTI LIBERI- Truccabimbi Piazza V. Veneto dalle 10:00 alle 19:00- Battesimo della sella Ridotto del Giardino del Principe dalle ore 10:00 alle 16:00- Magic Flight (acrobatica aerea) Piazza Rocca dalle 10:00 alle 19:00- Impara a Volare laboratorio di volo Piazza Rocca dalle 10:00 alle 19:00- Scacchi Carruggetti Orbi dalle ore 15:00- Giochi magici Carruggetti Orbi dalle ore 15:00- Disco Magic Piazza Italia dalle ore 15:30- PARATA ANIMALI FANTASTICI ritrovo in Piazza Italia ore 17:30

porta il tuo amico a 4 zappe e rendilo protagonista della parata

Biglietto intero: 25,00 €

Biglietto ridotto: 15,00 €

Sarà possibile acquistare i biglietti online o presso i punti vendita: FotoPieffe in corso Europa 19; Bar Rino

in corso Roma 200. Il tagliando giornaliero riguarderà tutti gli eventi a pagamento del giorno per il quale

è stato acquistato e potrà essere annullato (con rimborso dell’80%) entro il 13 ottobre 2024. In qualsiasi

momento il biglietto potrà essere ceduto comunicando all’organizzazione il nuovo nominativo entro il24

ottobre 2024. Tutti i bambini/ragazzi al di sotto dei 15 anni dovranno essere accompagni da un adulto con

regolare biglietto intero.

Per tutti i dettagli visitare il sito https://www.viviloano.it/loawarts.htm

