Liguria 2024, Orlando: “Crescono la voglia e l’entusiasmo di dare alla Liguria il cambiamento che merita”

Posted on

“La Lega è fermamente contraria a qualsiasi ipotesi di estrazione del rutilo, minerale contenente titanio, nel territorio del Parco del Beigua. L’assessore regionale competente ha già riferito che non è stata fatta alcuna delibera di giunta autorizzativa per la raccolta del titanio. Tuttavia, abbiamo presentato un’interrogazione per conoscere, anche in aula, la posizione di Regione […]