Liguria 2024, Bucci: “Anche sul tema della sicurezza si vede la profonda differenza tra la mia proposta e le parole del mio avversario”

Posted on

Incidente all’uscita del casello della A10 a Genova Aeroporto dove un mezzo pesante si è ribaltato in Via Melen. L’accesso alla strada Guido Rossa per chi proveniva dalla A10 è stato a lungo chiuso per consentire le operazioni di messa in sicurezza della strada. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi medici e la […]