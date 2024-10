Calcio, Spezia show a Salerno: vince 0-2 e si candida alla A

E’ uno Spezia che può puntare alla Serie A. La trasferta sulla carta molto rischiosa di Salerno certifica che la squadra di D’Angelo è pronta per lottare per il traguardo più importante e prestigioso. Soleri e Bertola firmano uno squillante 0-2 che sa di impresa e che consente ai liguri di mantenere l’imbattibilità e di puntare in alto. Nel primo tempo la Salernitana ha tentato di mettere in difficoltà lo Spezia: al 12′ l’ex Verde costringe Gori a una difficile parata in corner; al 16′ Soleri calcia a colpo sicuro ma trova il salvataggio clamoroso di Ferrari che evita la rete; al 31′ Di Serio su azione di calcio d’angolo sbaglia una clamorosa occasione mandando fuori da pochi passi, la prima frazione si chiude con un siluro di Reca che finisce di poco a lato. Al 55′ Soleri in rovesciata apre le marcature per lo Spezia. I campani cercano il goal dalla distanza con Tongya che costringe Gori alla deviazione in angolo ma al 67′ lo Spezia chiude il match al momento giusto con il gioiellino Bertola che di testa su corner raddoppia. La Salernitana, tramortita dal KO non reagisce e lo Spezia amministra il risultato portando a casa la prima vittorie esterna stagionale e blindando il secondo posto alle spalle del Pisa.

Salernitana – Spezia 0-2;

Reti: 55′ Soleri (Sp), 73′ Bertola (Sp);

Ammoniti: 15′ Stojanovic (Sa), 52′ Tello (Sa), 53′ Maggiore (Sa), 94′ Ferrari (Sa), 95′ Vignali (Sp);

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic (70′ Ghiglione), Bronn, Ferrari, Njoh; Tello (70′ Sfait), Maggiore, Soriano (60′ Kallon); Verde, Simy, Braaf (45′ Tongya).

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia (69′ Cassata); Bandinelli (88′ Degli Innocenti), Esposito, Vignali, Reca (69′ Bertola); Di Serio (84′ Falcinelli), Soleri (69′ Colak).

