Calcio, Pinamonti evita il tracollo al Genoa: con il Bologna è un insperati 2-2

Non cambia di molto la sostanza della classifica del Genoa dopo il faticosissimo pareggio in rimonta contro un modesto Bologna. Il 2-2 va interpretato come un punto di partenza verso la normalità. Non c’è molto da salvare della partita rossoblu contro i “Felsinei” se non il risultato e la rimonta ottenuta con determinazione e orgoglio grazie alla doppietta di Pinamonti. Il Bologna può certamente recriminare per l’ennesima occasione buttata, avanti di due reti non è riuscito a capitalizzare, ottenendo il sesto pareggio in campionato: un record. Bologna più organizzato e meglio disposto in campo. La squadra di Italiano offre un bel gioco che produce diverse occasioni da rete non sfruttate. Al 7′ Orsolini constringe Leali alla respinta, Orsolini si ripete al 13′ con Leali bravissimo a deviare in angolo, un minuto dopo è Moro a provarci ed è bravo ancora LEali. Genoa in balìa dell’avversario nel primo tempo. Al 27′ su azione convulsa ancora Orsolini costringe LEali al miracolo; al 35′ goal annullato al Bologna: Castro supera Sabelli con un tocco di mano e poi segna ma è tutto inutile; al 38′ tiro di Orsolini, deviazione di Vazquez che spiazza Leali per il vantaggio (meritato) del Bologna. La ripresa si apre con Odgaard che con una rasoiata realizza il raddoppio: è il 58′. Nel Genoa entrano Ekhator e Norton-Cuffy; Zanoli e Masini. Al 73′ il Genoa accorcia con Pinamonti favorito da una giocata di Ekhator a sua volta bravo a sfruttare un errore di Casale, il tiro dell’attaccante nell’angolo sinistro di Ravaglia riapre la partita. All’85’ Pinamonti pareggia con un colpo di testa nell’angolo alto della porta di Ravaglia su azione scaturita da calcio di punizione. Finisce così.

Genoa-Bologna

RETI: 37′ Vazquez (aut.) (B), 56′ Odgaard (B), 72′, 85′ Pinamonti (G)

Genoa (3-5-2): Leali 7; Marcandalli 5 (46′ Ekhator 6), Vasquez 6, Matturro 5; Sabelli 6, Melegoni 5,5 (46′ Norton-Cuffy 6), Frendrup 6 (82′ Ankeye s.v.), Thorsby 5 (65′ Masini 6), Martin 5,5; Miretti 4,5 (65′ Zanoli 6), Pinamonti 7

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6; Posch 7, Beukema 6, Casale 5, Miranda 6; Moro 6,5, Freuler 6,5; Orsolini 7, Odgaard 7,5 (76′ Fabbian s.v.), Dominguez 6,5 (62′ Karlsson s.v.); Castro 5,5 (76′ Dallinga s.v.)

ARBITRO: Doveri di Roma

