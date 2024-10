Maltempo in Liguria, venerdì scuole aperte a Genova: ecco dove saranno chiuse

Domani scuole aperte a Genova. La decisione è arrivata dopo la riunione del centro operativo comunale. A La Spezia scuole superiori chiuse. Istituti chiusi anche in Valfontanabuona. A Camogli scuole aperte ad eccezione di quelle previste dall’ordinanza: immobile scolastico in viale Millo n.4, immobile scolastico in via Castagnola n.2-4 e n. 11-15, immobile scolastico in via Santa Chiara 20 limitatamente all’edificio in adiacenza al Rio Bacezza, immobile scolastico in viale Millo 121- Casa Marchesani. In provincia di Savona sono chiuse a: Andora, Boissano, Borghetto S. Spirito, Borgio Verezzi, Cisano sul Neva, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Pietra Ligure, Toirano, Tovo San Giacomo, aperte a: Savona (apertura alle ore 9:00 degli Asili Comunali, misura precauzionale raccomandata a tutti gli Istituti Scolastici Savonesi di ogni ordine), Albisola Superiore (inizio lezioni posticipato alle 9.00), Albissola Marina (inizio lezioni posticipato alle 9.00. Gli scuolabus a disposizione dalle 8.15), Altare, Bergeggi (inizio lezioni posticipato alle 9.00), Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare Celle Ligure (inizio lezioni posticipato alle 9.00), Cengio, Ceriale, Cosseria, Dego, Garlenda, Laigueglia, Pontinvrea, Mallare, Mioglia, Ortovero, Quiliano (tranne la primaria Don Peluffo con sede negli ex Club Sportivi chiusa da procedure dal piano di protezione civile, sospesi il servizio trasporto scolastico e pedibus e il servizio di dopo scuola, attivo il servizio di mensa presso nido e scuola materna), Sassello, Spotorno, Stella, Urbe ,Varazze (inizio lezioni posticipato alle 9.00), Villanova d’Albenga.

