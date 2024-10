Sequestrata una discarica di rifiuti a cielo aperto in Val di Vara

Lo scorso fine settimana, i finanzieri del Comando Provinciale di La Spezia hanno posto sotto sequestro

un’ampia area nei pressi dell’uscita autostradale di Ceparana nel Comune di Bolano (SP), adibita a discarica non

autorizzata di rifiuti. Il proprietario, un imprenditore edile di origine albanese, è stato denunciato a piede libero

all’Autorità Giudiziaria spezzina.

Il terreno in questione, peraltro situato in area verde e all’interno del parco fluviale del fiume Vara, è risultato

essere oggetto di plurimi sversamenti di rifiuti vari, per diverse decine di tonnellate, ancora in fase di

caratterizzazione e qualificazione, ivi compresi materiali pericolosi costituiti da tettoie in fibrocemento (eternit).

L’individuazione del sito posto sotto sequestro rientra in una più ampia azione di monitoraggio del fenomeno

legato allo smaltimento abusivo dei materiali inerti provenienti dai cantieri edili. Sempre più spesso, infatti,

durante i controlli su strada vengono individuati trasporti di materiali da risulta non accompagnati dalla

documentazione obbligatoria in materia ambientale, il cd. formulario rifiuti.

Finora nella Provincia della Spezia la Guardia di finanza ha contestato oltre 80 tra illeciti penali ed

amministrativi in materia ambientale e irrogato sanzioni che superano i 500.000 euro. Inoltre, trattandosi di

violazioni ambientali quasi sempre correlate a lavori di ristrutturazione edilizia, vengono sempre valutate le

possibili implicazioni di carattere fiscale a carico dei soggetti responsabili.

Un impegno costante a tutela dell’ambiente che mira alla salvaguardia del nostro territorio, un contesto

territoriale fragile quanto suggestivo, sempre più meta di flussi turistici da ogni parte del mondo.

