Mele, frana sulla strada di Acquasanta: chiuso il tratto

Posted on

Alassio. Nella mattinata di oggi si è verificato uno scontro tra un’auto ed uno scooter, per cause ancora non chiarite. Nell’impatto è stato il conducente del mezzo a due ruote ad avere la peggio. Sul posto sono arrivati il 118 e dei militi della Croce Bianca di Alassio. Le condizioni del motociclista non sono gravi ma è […]