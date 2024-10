Liguria 2024, Orlando: “Mettere al centro il tema delle pari opportunità”

“In Liguria, dobbiamo guardare al futuro con coraggio e determinazione, mettendo al centro il tema delle pari opportunità. Non è più accettabile che le donne debbano scegliere tra il lavoro e la vita familiare, né che ci sia un divario di opportunità tra uomini e donne.

Il mio impegno è quello di creare una regione in cui conciliare carriera e genitorialità non sia un privilegio per pochi, ma un diritto di tutte e tutti”: Lo afferma Andrea Orlandoi, candidato del centrosinistra alle prossime Regionali.