Savona, Martedì 15 ottobre e mercoledì 16 ottobre, ore 10.00 Anteprima riservata alle scuole di “Madama Butterfly”

Serena Bertolucci, ormai ex direttrice di Palazzo Ducale di Genova, è stata nominata nuova direttrice del Museo del Novecento-M9 di Venezia. La Bertolucci entrerà in carica il 1° gennaio 2024 in sostituzione di Luca Molinari.