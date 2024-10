Liguria 2024, Orlando: “Stabiliremo salario minimo regionale di 9 euro lordi”

“La destra ligure ha costruito in questi anni una narrazione fasulla che ha negato le difficoltà e i problemi della nostra regione.

La realtà è una Liguria che si spopola, dove i giovani vanno via, in altre regioni o all’estero, perché qui ci sono meno opportunità, meno formazione, meno lavoro. Lo slogan di questi anni sarebbe dovuto essere, infatti: prima il lavoro. Ma come ben sapete Toti e Bucci erano troppo impegnati a farsi i complimenti a vicenda all’inaugurazione dell’ennesimo gonfiabile per accorgersi dei problemi delle lavoratrici e dei lavoratori liguri”. Lo afferma Andrea Orlando, candidato alle prossime regionali per il centrosinistra.

“Per questo per noi è così importante la parte del programma dedicato al lavoro. Vogliamo dare risposte concrete e immediate alle preoccupazioni di chi un’occupazione non ce l’ha, o ce l’ha ma è instabile, precaria, aggredita dall’inflazione e dal costo della vita.

Stabiliremo un salario minimo regionale di 9 euro lordi all’ora per gli appalti, le gare e le concessioni regionali, alzeremo l’indennità minima dei tirocini extracurriculari da 500 a 800 euro, promuoveremo misure premiali nei bandi regionali per chi assume almeno il 30% di lavoratori under 35 e lavoratrici donne, rafforzeremo gli organici per la sicurezza sul lavoro, modificheremo la legge quadro dell’artigiano promuovendo l’impresa a “valore artigiano”, introdurremo agevolazioni fiscali per attirare investimenti in startup e PMI innovative”, conclude Orlando.

