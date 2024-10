La Spezia protagonista al TTG di Rimini

La Spezia protagonista al TTG Travel Experience di Rimini, con progetto ALA e la presentazione del nuovo logo dei 100 anni del Palio del Golfo. Il TTG è una delle più importanti manifestazioni turistiche in Italia, dove il capoluogo spezzino avrà un suo desk dove presenterà tutte le opportunità e le possibilità che il nostro territorio offre e che fanno della Spezia un vero e proprio punto di riferimento turistico in Liguria.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “La Spezia sta vivendo un significativo sviluppo turistico, e la presenza della nostra città al TTG di Rimini, una delle fiere più importanti d’Italia per il turismo, era imprescindibile. I dati sulle presenze continuano a crescere, così come il gradimento espresso dai turisti al termine delle esperienze vissute nel nostro territorio. Questo ci motiva a investire e impegnarci ulteriormente per migliorare i servizi e ampliare l’offerta turistica. Per questo motivo stiamo sviluppando il progetto dell’Area Ligure Apuana, presentato proprio alla fiera: un’iniziativa nata per creare un turismo di rete tra i 66 comuni che hanno aderito al protocollo nelle province della Spezia, Massa-Carrara, Lunigiana e Garfagnana. Si tratta di un patto per lo sviluppo del turismo, che mira a valorizzare i nostri territori e il patrimonio condiviso, così da renderli accessibili ai centinaia di migliaia di visitatori desiderosi di scoprire ed esplorare le nostre bellezze”.

Una agenda davvero piena quella spezzina che ha già totalizzato oltre 40 appuntamenti con altrettanti buyers europei interessati all’offerta turistica e pronti ad inserire nei propri pacchetti turistici tutte le opportunità che il territorio è in grado di offrire.

La Spezia è una destinazione turistica in costante evoluzione pronta ad accogliere il turismo in tutte le stagioni. In questi anni infatti l’Amministrazione Peracchini ha puntato molto alla destagionalizzazione sfruttando come punto di forza il clima mite e la sua conformazione geografica che le permette di far vivere appieno tutto ciò che ha da offrire. Ma non solo. La Spezia promette esperienze sempre uniche: dalle attività all’aperto alle proposte culturali, agli eventi pensati per ogni tipologia di turista.

In particolare quest’anno è stato presentato il progetto ALA “Area Vasta Ligure Apuana” ideato dal Comune della Spezia e che coinvolge 66 altri comuni tra Liguria e Toscana, nato per valorizzare un territorio ricco di risorse naturali e culturali. Il progetto è il risultato della cooperazione tra i comuni della provincia della Spezia, della Lunigiana, della Garfagnana e dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso, aree storicamente legate da scambi culturali e vie di comunicazione tra mare e montagna, mirato a rafforzare l’attrattività turistica dell’area. La mission è quella di creare una destinazione turistica integrata, valorizzando la diversità del territorio, dal mare alle montagne e borghi

storici. Il progetto promuove un turismo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni locali, per offrire esperienze autentiche e immersive.

La vision è di diventare un punto di riferimento turistico a livello nazionale e internazionale, con un’offerta che unisce bellezza paesaggistica ed esperienze culturali, enogastronomiche e outdoor, promuovendo una crescita economica sostenibile e il benessere delle comunità locali.

È stato inoltre presentato il nuovo logo dei 100 anni del Palio del Golfo: la disfida remiera più longeva e caratteristica del Mediterraneo che quest’anno ha ottenuto il prestigioso patrocinio del Ministero del Mare e dell’Enit – Agenzia Nazionale Turismo a conferma dell’importanza che il Palio costituisce nell’identità culturale dei territori costieri e dello sviluppo marittimo sostenibile.

Il Palio del golfo è uno degli eventi più importanti che si svolge alla Spezia capace di unire sport tradizione e folklore in un’unica manifestazione. Alla TTG di Rimini era presenta una delegazione del Palio composta da Presidente del Comitato delle Borgate Massimo Gianello e i rappresentati delle 12 borgate. L’anno prossimo infatti il Palio compirà cento anni di storia e per il Centesimo sono in programma una serie di iniziative per la sua valorizzazione.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Il centenario del Palio del Golfo, la grande sfida remiera delle 13 borgate che si affacciano sulle acque del nostro Golfo, rappresenta una ricorrenza di straordinario valore storico. In vista di questo importante traguardo, siamo già impegnati nell’organizzazione di una celebrazione di rilievo nazionale, volta a rendere omaggio a una tradizione che è simbolo del nostro territorio. Per sottolineare la rilevanza di questo evento, abbiamo deciso di presentare il logo ufficiale del centenario al TTG di Rimini, una delle principali manifestazioni turistiche a livello nazionale, con l’obiettivo di diffondere la notizia di questa straordinaria ricorrenza in tutto il Paese. Il Palio del Golfo, nel corso degli anni, ha saputo farsi conoscere sempre di più, arricchendosi di eventi collaterali e ottenendo il patrocinio del Ministero del Mare. Il centenario rappresenta un’occasione unica per rafforzare ulteriormente la notorietà di questa manifestazione, che coinvolgerà l’intera città e sarà motivo di orgoglio per tutta la nazione”.

Per il Palio del Golfo e per il progetto d’Area Vasta, voluto dall’assessore al Turismo e Palio del Golfo Maria Grazia Frijia, il TTG è una vetrina importante: «Sono convinta – spiega – che svelare il logo del centenario in un contesto internazionale possa dare una grande energia al progetto ambizioso a cui stiamo lavorando già da tempo. Il Palio del Golfo, sia come disfida remiera, sia come evento corale, deve fare un salto di qualità; deve essere un volano per tutta l’Area Vasta che vede La Spezia al centro di un progetto di destinazione turistica di qualità, accogliente e inclusiva. Per la nostra comunità, infatti – conclude l’assessore Frijia – il turismo è un settore su cui stiamo puntando con molta decisione e che può essere sempre di più un asse portante del nostra sviluppo».

«Il Palio del Golfo inizia i festeggiamenti del centenario pretendo da un punto di forza – afferma Massimo Gianello – Le Borgate sono in procinto di rinnovare il loro Comitato dando ai consiglieri e al Presidente un mandato preciso che è quello di rafforzare il movimento e realizzare una manifestazione per il centesimo degna di una tradizione così forte e radicata. Tutti insieme porteremo avanti questa sfida, lavorando con il Comune della Spezia, con le Amministrazioni di Lerici e di Porto Venere e con tutte le Istituzioni che ci sostengono. Il Palio compie cento anni, ma certamente non si sente né vecchio, né stanco. Il vigore non è solo nei remi dei nostri equipaggi, ma anche nelle nostre idee e in futuro, che sarà ancora molto lungo, passerà di generazione in generazione. Ne sono sicuro».

Al TTG di Rimini, è stato quindi presentato ufficialmente il logo del centenario che è stato curato dal manager Roberto Besana. «Condensare l’essenza di una manifestazione che da otre 100 anni racchiude le storia, le tradizioni e la vita di una comunità è stata una grande sfida che mi auguro aver illustrato e raccontato al meglio nei tratti che vedete dare forma al logo – spiega Besana – Il blu del cielo e del mare, i riflessi del sole nelle stelle delle 13 borgate anima ed attori del Palio, l’acqua del mare che gioca con la prua delle barche, le onde impetuose che non riescono e non riusciranno a fermare la forza dei vogatori che da sempre si sfidano in velocità per il primato. La vitalità delle genti del golfo – continua Besana – è rappresentata nei tratti del logotipo che diviene un tributo alla prima domenica di ogni agosto, appuntamento imprescindibile della disputa del Palio del Golfo. Una idea che ha trovato nell’abilità grafica di Luca Finessi dello Studio27 la traduzione in questo marchio che ci accompagnerà per la ricorrenza».

