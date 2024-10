Genova, Presentato il Festival dell’Eccellenza al Femminile

Il Festival dell’Eccellenza al Femminile (FEF) organizzato da Schegge di Mediterraneo con il sostegno del MIC nel piano triennale del FUS, il patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Liguria, la mediaprtnership con TGR Rai Liguria, con il sostegno del Comune di Genova per Genova Città dei Festival, in collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova, con la direzione artistica di Consuelo Barilari, taglia un traguardo importante: vent’anni di impegno nella promozione dei diritti delle donne e nella battaglia per la parità di genere. La sua forza? Il Teatro come strumento privilegiato per raccontare le emozioni, le paure e le battaglie quotidiane, dalle storie del passato alle sfide della cronaca contemporanea.

Nato come il primo grande evento in Italia dedicato alle donne, il Festival ha attraversato due decenni di profondi cambiamenti, diventando un punto di riferimento per il dibattito culturale e sociale.

Afferma Consuelo Barilari – Il tema di questa ventesima edizione, “RolePlay. I Ruoli”, punta i riflettori sui ruoli che le donne assumono – o sono costrette ad assumere – nella storia, nella famiglia e nelle relazioni, ma anche sulla società del futuro. Un tema che ci invita a riflettere e a giocare con i ruoli per capovolgere dinamiche e punti di vista, immergendoci in universi altri e ponendoci domande fondamentali: Chi sono? Cosa vorrei essere? Come mi vedono gli altri?. L’idea parte proprio dal Gioco di Ruolo che il Teatro ci permette di vivere, rompendo le barriere della realtà, del tempo e delle regole sociali, facendoci immedesimare in storie e universi fantastici giocando/ recitando sulla scena. Il programma della XX edizione intende capovolgere le dinamiche dei ruoli, invitando lo spettatore a specchiarsi nelle emozioni di una varietà spettacoli.

La ricca programmazione di quest’anno propone 60 giorni di spettacoli e incontri, con una rassegna teatrale realizzata in collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova che conta 19 titoli e 26 rappresentazioni, che andranno in scena nelle sale Eleonora Duse, Teatro Modena e Sala Mercato del Teatro Nazionale di Genova, e al Teatro dell’Arca di Genova .

Tra le novità, tre debutti nazionali al Teatro Eleonora Duse prodotti dal Festival :

“Alfonsina Alfonsina. Il diavolo in gonnella” ,in co produzione con il Contato del Canavese, spettacolo per Genova 2024. Capitale Europea della Cultura, un’altra storia di un’altra “donna coraggio”, dopo Artemisia Gentileschi, con protagonista Laura Curino, elaborata in coppia Curino- Barilari, con il testo di Andrea Nicolini, che fa rivivere l’avvìncente avventura piena di coraggio e passione della prima e unica donna che ha preso parte al giro d’Italia gareggiando con soli uomini Alfonsina Strada, simbolo della parità di genere nello sport. Alfonsina sconvolse le cronache sportive e l’opione del tempo, a lei fu dedicato il celebre film con Silvana Pampanini e Delia scala e la canzone “Bellezze in bicicletta.”

“Thelma & Louise trent’anni dopo” , ideazione e regia di Consuelo Barilari, in collaborazione con la statunitense Yassi Jahanmir , con Sara Bertelà e Galatea Ranzi. Thelma e Louise – fanno misterioso ritorno, sotto mentite spoglie. La “road story”, continua senza tempo e senza spazio e le due geniali provocatrici, rivivono in altre mirabolanti imprese riflettendo sull’eredità della loro amicizia ribelle.

, ideazione e regia di in collaborazione con la statunitense , con Thelma e Louise – fanno misterioso ritorno, sotto mentite spoglie. La “road story”, continua senza tempo e senza spazio e le due geniali provocatrici, rivivono in altre mirabolanti imprese riflettendo sull’eredità della loro amicizia ribelle. “Tu dentro di me”, un testo di Emilia Costantini interpretato da Gaia Aprea, che affronta il delicato tema della maternità surrogata attraverso con richiami al dramma antico e agli archetipici che rimandano allo stesso Edipo.

Un’altra novita della XX edizione è l’omaggio che il Festival dedicherà alle interpreti, attrici e registe della scena contemporanea alla Sala Mercato con due “personali”: su Elena Arvigo che presenterà il 23 e 24 ottobre tre spettacoli in due serate “Elena” di G. Ritzos, “Psycosis” di Sarah Kane, “Una Storia al Contrario” una storia autobiografica di denuncia sul lavoro femminile, di Francesca De Sanctis, e su Giuliana Musso, il 25 e 26 ottobre con Mio Eroe e Dentro 2 spettacoli da interpretati e diretti di grande verità ed impatto emotivo sulla guerra e la violenza in famiglia.

In controtendenza Tindaro Granata con “Vorrei una voce” unico artista uomo sul palco del Festival nel segno del gioco dei ruoli, apre la XX edizione e lascia il passo a protagoniste come Lisa Ferlazzo Natoli e Petra Valentini regista e attrice Premi Ubu 2024 insieme impegnate il 29 ottobre al Teatro Eleonora Duse nello spettacolo “Uccellini” un esercizio notturno sulle paure e le presenze e assenze, di umani morti e vivi e animali vivi e morti,; Mascia Musy, interpreta il 31 ottobre al teatro Eleonora Duse un capolavoro della letteratura internazionale “Preghiera per Chernobyl” del Premio Nobel Svetlana Alexievic; Fabiana Iacozzilli porta in scena il 19 novembre alla Sala Mercato la sua originale e visionaria poetica nella rappresentazione della maternita con lo spettacolo “Una cosa enorme”,

Per la settimana Contro la Violenza sulle Donne il Festival propone:

il 21 novembre in collaborazione con Teatro Necessario al Teatro dell’Arca il recital teatrale -musicale “Non Ostante Voi “di e con Livia Grossi

Due grandi eventi:

Il 24 novembre il ritorno a Genova di ORLAN, la controversa star dell’arte contemporanea, che sarà il a Palazzo Ducale in dialogo con la direttrice Ilaria Bonacossa in collaborazione con Fondazione Palazzo Ducale.

Il 29 novembre al Teatro Modena in collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova il debutto nazionale dello spettacolo internazionale di teatro danza “Ifigeneia”. Una danza parlata che racconta la trasformazione del dolore e della rabbia di una giovane donna di fronte alla violenza del patriarcato.

Tra le iniziative più attese, spicca la prima edizione della rassegna Teatro Comico al Femminile, che alla sala Mercato dal 3 al 6 dicembre esplorerà con ironia e sagacia le contraddizioni del ruolo della donna nella società contemporanea: 4 spettacoli tra flusso di coscienza e stand up comedy Valentina Virando in “Psycodrama”, Monica Nappo nell’“Esperimento”; Sabrina Scuccimarra, in “Giorni Infelici”, Gioia Salvadori in “Cuoro”.

Tra le attività di approfondimento culturale: e formazione in collaborazione con l’Università di Genova un convegno internazionale dedicato al tema “Il Comico al femminile”, una riflessione originale che esplorerà la storia della comicità, con il contributo delle neuroscienze e delle teorie di genere, la risata e le differenze tra cervelli maschili e femminili, e il progetto Università e Teatro, che coinvolge docenti e studenti dell’Università di Genova e del Teatro Universitario Il Falcone in letture sceniche e laboratori al Museo dell’Attore.

Tra le iniziative di formazione in programma il 7 dicembre alle piscine di Albaro c’è Playwater, un workshop intersezionale con la coreografa statunitense Yassi Jahanmir che unisce nuoto sincronizzato e teatro,

Una serie di incontri post-spettacolo “30 minuti fuori scena”, porteranno sul palcoscenico del Festival da tutta Italia giornaliste, studiose e scrittrici, critiche teagtrali per dialogare con gli artisti dei grandi temi sociali e culturali suggeriti dalle pièces.

E poi c’è il Menù della Poesia, un progetto innovativo con 6 appuntamenti di stand-up poetry che si potranno gustare con l’aperitivo prima degli spettacoli nel foyer della Sala Mercato e con la merenda per i più piccoli, nel foyer del Teatro Ivo Chiesa.

Per parlare di giochi di ruolo dei personaggi femminile la rassegna cinematografica Le donne nel Cinema di Alfred Hitchcock. Quattro capolavori del maestro del brivido saranno presentati e analizzati da studiose del linguaggio cinematografico, offrendo una re-visione critica dei ruoli femminili creati da Hitchcock.

Il Festival assegnerà anche i tradizionali 5 Premi Ipazia all‘Eccellenza Femminile,

Il Premio Ipazia all‘Eccellenza Femminile sarà consegnato a Concita De Gregorio

Il Premio Ipazia all‘Eccellenza Femminile internazionale presieduto dalla giornalista Carmen Lasorella verrà annunciato nel corso del Festival.

Il Premio Ipazia al Teatro e ad altri riconoscimenti per la Nuova Drammaturgia e la Migliore Attrice verranno annunciati nel corso del Festival.

Informazioni sull'autore del post