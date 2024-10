Maltempo in Liguria, allagamenti in diverse zone di Genova, sfollate due famiglie: aggiornamenti

Sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco la scorsa notte a causa del maltempo per alberi e rami caduti nell’entroterra. La situazione più complessa è nel quartiere genovese di Borzoli dove è esondato il Rio Fegino. Via Borzoli è stata chiusa al traffico, allagamenti si sono avuti in Valpolcevera, nel quartiere di Sampierdarena e a Rivarolo dove sono state sfollate due famiglie: le cause non sono legate al maltempo ma a problemi strutturali dell’edificio

il temporale forte, organizzato e stazionario è da circa un’ora sul territorio che va da Arenzano al confine con il Piemonte: sull’ora Campo Ligure è a 90.6 mm, Prai a 77.6mm, Genova Fiorino a 73.4 (tutti i dati sono in aumento).

Di conseguenza, l’idrometro sullo Stura ha superato il primo livello di guardia ed è in ulteriore aumento; prossimo alla prima soglia anche l’Orba a Tiglieto. Il radar mostra le precipitazioni più intense in Valle Stura, mentre la seconda figura mostra la cumulata regionale su 30 giorni: come si vede sul levante ligure sono stati cumulati, in alcune località, oltre 400mm.

La convergenza fra venti caldi e umidi da sud-est (scirocco con raffica a 89 km/h a Fontana Fresca, sopra Sori) e venti più freddi e secchi da nord (tramontana) sta continuando ad alimentare le precipitazioni sul settore centrale della Liguria.

Fino a questo momento, i territori maggiormente interessati sono stati quelli limitrofi alla Valpolcevera, dove sono state misurate le seguenti intensità orarie: – Pontedecimo 66.4 mm- Santuario Monte Gazzo 66.2 mm- Busalla 56.1 mm- Mignanego 44 mm.

