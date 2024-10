Vado Ligure, chiusa l’Aurelia per lavori sul ponte sul Segno: variazione del servizio TPL

TPL Linea comunica alla clientela che, a seguito della chiusura al transito veicolare della S.S. 1 Aurelia nel comune di Vado Ligure a causa di lavori di manutenzione sul ponte sul fiume Segno, a decorrere da lunedì 7 ottobre e fino a terminate esigenze, verranno apportate le seguenti modifiche al servizio:

DAL MOMENTO DELLA CHIUSURA EFFETTIVA DELLA S.S. 1 AURELIA:

Linea 6 SAVONA – VADO LIGURE:

direzione Porto Vado: gli autobus giunti sulla S.S. 1 Aurelia in prossimità del ponte sul fiume Segno svolteranno a destra in via Caduti della Libertà, via XI febbraio, via Piave, strada di scorrimento veloce dalla MCTC sino all’uscita in prossimità dei DOCKS, via Italia, alla prima rotatoria svolteranno a sinistra in direzione via Ferraris, via Ferraris in direzione Vado Ligure e quindi si attesteranno sulla fermata della linea 9 dopo il sottopasso ferroviario.

Per la linea in oggetto verranno attivare le fermate presenti in via Piave;

direzione Savona: gli autobus effettueranno la partenza dalla fermata di via Ferraris e proseguiranno in direzione Savona sul regolare percorso;

Linea 6/ SAVONA – S. ERMETE:

Direzione S. Ermete: regolare percorso;

Direzione Savona: gli autobus giunti al semaforo di via Piave svolteranno a sinistra in direzione MCTC, strada di scorrimento veloce dalla MCTC sino all’uscita in prossimità dei DOCKS, via Italia, alla prima rotatoria svolteranno a sinistra in direzione via Ferraris, via Ferraris in direzione Vado Ligure e quindi giunti sulla S.S. 1 Aurelia riprenderanno il regolare percorso in direzione Savona.

Per la linea in oggetto verrà attivata la fermata di via Ferraris della linea 9 (dopo il sottopasso) al fine di poter effettuare coincidenza con gli autobus della linea 6 in arrivo da via Piave;

Linea 37 SAVONA – BERGEGGI e 39 SAVONA – VEZZI PORTIO:

Direzione Savona: gli autobus giunti in prossimità della rotatoria della S.S.1 nei pressi del cavalcavia Maersk svolteranno a sinistra in via Trieste, via alla Costa, transiteranno sul ponte Peluffo, proseguiranno in via Maestri del Lavoro, via Ferraris e quindi regolare percorso;

Direzione Bergeggi: gli autobus giunti sulla S.S. 1 Aurelia in prossimità del ponte sul fiume Segno svolteranno a destra in via Caduti della Libertà, svolteranno a sinistra sul ponte Peluffo, via alla Costa e quindi dalla rotatoria del sottopasso Maersk riprenderanno il regolare percorso sulla S.S. 1 Aurelia.

In entrambe le direzioni saranno abilitate per le linee 37 e 39 le fermate presenti nel tratto di Aurelia compreso tra il capolinea di Porto Vado e la rotonda Maersk.

DALLE ORE 8:30 DI LUNEDI 7 OTTOBRE 2024:

Linea 40/ SAVONA – FINALBORGO:

Direzione Savona: gli autobus giunti alla rotatoria della S.S.1 nei pressi del cavalcavia Maersk svolteranno a sinistra in via Trieste, via alla Costa, sino al ponte del Molo 8.44, svolteranno a sinistra in via Piave, al semaforo svolta a destra in direzione MCTC, strada di scorrimento veloce dalla MCTC sino all’uscita in prossimità dei Docks, via Italia, alla prima rotatoria svolteranno a sinistra in direzione via Ferraris, via Ferraris in direzione Vado Ligure e quindi giunti sulla S.S. 1 Aurelia riprenderanno il regolare percorso in direzione Savona.

Direzione Finalborgo: gli autobus giunti sulla S.S. 1 Aurelia in prossimità del ponte sul fiume Segno svolteranno a destra in via Caduti della Libertà, via XI febbraio, via Piave, svolteranno a sinistra in via Trieste, via alla Costa e quindi dalla rotatoria del sottopasso Maersk riprenderanno il regolare percorso sulla S.S. 1 Aurelia.

In entrambe le direzioni saranno abilitate per la linea 40/ le fermate presenti nel tratto di Aurelia compreso tra il capolinea di Porto Vado e la rotonda Maersk.

Per le modifiche apportate alla linea 40/, sono stati rielaborati tutti gli orari di transito nell’intera tratta Savona – Finalborgo.

Gli orari aggiornati saranno disponibili sul sito www.tpllinea.it nella sezione “Linee e Orari”.

