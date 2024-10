Ministro Urso a Genova: Bonazzi (Fiom) “Diverse ipotesi di intervento su Piaggio, Ilva e Technisub. Valuteremo azioni del Governo”

“Oggi a Genova incontro con il Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso rispetto alle principali vertenze Ilva e Piaggio; su questa ultima siamo alla terza gara, mentre le prime due sono andate deserte. La terza gara ci lascia parecchie perplessità e questa mattina abbiamo chiesto che qualora non fosse determinante si arrivi ad un intervento dello Stato per salvaguardare un asset strategico del nostro paese e quindi abbiamo chiesto che vi sia o l’intervento di Leonardo o di uno degli strumenti che è in capo al governo per gestire le crisi industriali (Cassa Depositi e Prestiti oppure a Invitalia)”. Lo ha affermato Stefano Bonazzi di FIOM Genova.

“Abbiamo affrontato anche il tema dell’Ilva e, alla nostra specifica richiesta di portare avanti una gara che veda anche investimenti consistenti su Genova, la risposta del Ministro è stata favorevole. Il Ministro ha dichiarato in maniera esplicita – salvo la disponibilità dei futuri investitori – di forno elettrico e di laminatoio a caldo: sono prospettive importanti per un unico grande gruppo nazionale che noi crediamo debba rimanere e progredire.

In ultimo, grazie allo sciopero con presidio sotto la sede della Regione Liguria luogo dell’incontro per Ilva e Piaggio, il ministro ha incontrato i lavoratori Technisub. Su questa vicenda abbiamo potuto registrare la disponibilità del Ministro ad affrontare la vertenza in sede tecnica per riuscire a trovare una soluzione anche per questo pezzo di industria che è un simbolo delle crisi industriali del nostro territorio”, ha concluso Bonazzi.

