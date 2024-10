Liguria 2024, Orlando: “La Sanità in Liguria non è più un diritto universale”

“La sanità in Liguria non è più un diritto universale.

“Abbiamo proposte e idee per cambiare tutto, contro chi vuole la continuità, e le metteremo in pratica da subito, appena eletti alla guida della Regione. Innanzitutto, la riduzione del 20% delle liste di attesa nel primo anno di Governo. Per farlo, aboliremo l’agenzia ALISA, assumeremo nuovo personale medico-sanitario e supporteremo negli affitti infermieri e OSS. Svilupperemo la medicina di prossimità, potenziando le Case di Comunità, veri centri sociosanitari da costruire in sinergia con medici di medicina generale, farmacie, rete territoriale, assistenti sociali”, conclude Orlando.