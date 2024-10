Laigueglia, tutto pronto per la XIII° edizione de “Il salto dell’acciuga”

Si avvicina la tredicesima edizione de “Il salto dell’acciuga” che dalla sera dell’11, il 12 e 13 ottobre 2024 riporterà a Laigueglia i suoni, i colori e i profumi di molti luoghi diversi.

L’evento, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco di Laigueglia, con il patrocinio e il contributo del Comune di Laigueglia, riproporrà l’incontro tra la terra e il mare, con una rinnovata Via del sale che da secoli ha unito comunità lontane fra loro attraverso iniziative culturali, mostre, enogastronomia e prodotti del territorio, associazionismo, musica, poesia, letteratura e molto altro.

“Il salto dell’acciuga” ha ottenuto il riconoscimento di “Evento Autentico Ligure 2024” da parte della Regione Liguria ed è realizzato anche attraverso il contributo della Regione Liguria – Assessorato al Turismo.

Il tema di quest’anno sarà legato ad una storica ricorrenza del nostro paese.

230: BUON COMPLEANNO LAIGUEGLIA

Nel 1794 con il decreto del Senato della Serenissima Repubblica di Genova nasce il Comune di Laigueglia

Laigueglia, di antiche origini romane, fu unita per quasi cinque secoli alla vicina cittadina di Andora e costituiva uno dei cinque quartieri che la formavano. Laigueglia, godeva di clima migliore, esercitava commerci remunerativi e vantava una popolazione più numerosa. Non fu una separazione consensuale. Dopo anni di diatribe e segnalazioni alla Serenissima Repubblica di Genova, Andora ottenne la separazione: “…e siccome i Laigueglini si erano posti in uno stato di indipendenza, e sostanzialmente segregati, operando tutto ciò, che a loro piaceva in rapporto dei loro affari, così li quattro Quartieri della M. Valle di Andora, egualmente possano con pari libertà provvedere a se stessi di quei di Laigueglia, che per eternizzare l’ingiusto loro predominio sconvolgevano e perturbavano mai sempre le provvisionali più vantaggiose alla M. comunità” Citazione dagli atti del Senato.

«Nel corso della manifestazione ne ripercorreremo la storia, presenteremo le eccellenze del nostro meraviglioso borgo, aiuteremo a scoprirne gli angoli più caratteristici. Si potranno assaporare gusti e profumi peculiari, connotati nella natura e nella storia della nostra cittadina. Tutto questo per mano di laiguegliesi che la racconteranno, che ne hanno dipinto le bellezze, con musicisti che susciteranno emozioni da suoni e immagini. Vi aiuteremo a vivere Laigueglia con più intensità, a lanciarle sguardi diversi. Vi porteremo ad incontrare vecchi amici come se mai li aveste conosciuti».

Nella tredicesima edizione de “Il Salto dell’acciuga” il viaggio tra Mare e Terra sarà un’orbita attorno alla nostra piccola stella: Laigueglia.

«Con l’arrivo dell’autunno – afferma il sindaco Giorgio Manfredi – torna puntuale il “Salto dell’Acciuga”, un evento che si propone di far rivivere l’antica rotta degli scambi commerciali tra Liguria e Piemonte, mescolando cultura, tradizione, gastronomia e agricoltura. Con il supporto del Comune di Laigueglia, l’iniziativa rinnoverà la“Via del Sale”, un percorso storico che ha sempre unito le comunità liguri e piemontesi. Attraverso mostre, eventi enogastronomici, musica, danze, poesia e letteratura, questa manifestazione vuole celebrare l’incontro tra terra e mare, valorizzando i prodotti locali e il forte legame tra due regioni molto vicine. Per Laigueglia si tratta di un’importante occasione per promuovere l’associazionismo e il patrimonio culturale del territorio, coinvolgendo residenti e visitatori in un’esperienza ricca e variegata».

Programma della manifestazione

Venerdì 11

Dalle ore 17 in Piazza Preve

Il Festival delle acciughe, frittura di acciughe presso lo stand della Proloco di Laigueglia

Con accompagnamento musicale del Gruppo Vico 28/Musicaruggio

Ore 18, Piazza Cavour, Ex Sanità Marittima.

Benedetto Musso “Scuola dei grigi, gli schizzi in bianco e nero “

Inaugurazione della mostra dei dipinti del nostro prestigioso concittadino.

Presentazione a cura della Dott.ssa Francesca Bogliolo, critica d’arte.

Quadri provenienti da collezione privata, per gentile concessione.

Ore 19, Vico Pagliano 16, primo piano, Biblioteca Civica A. Pagliano

Lo Springhetti mai visto, inaugurazione della mostra degli acquerelli di Bruno Springhetti.

Quadri provenienti dalla collezione privata Sandra Giunchino, per gentile concessione.

A cura dell’Associazione Vecchia Laigueglia

Ore 21, Terrazza Giuliano

“Aquilia”, Massimo Schiavon in concerto

Parole, suoni e immagini della nostra storia

Sabato 12

Ore 10 in tutte le piazze

Apertura stand

Ore 10, appuntamento in Corso Badarò

Alla scoperta di Laigueglia

Guida di Laigueglia: tracce da Ponente a Levante di Emilio Grollero

Visita guidata dall’autore

Gratuito, a numero chiuso di 30 persone. Prenotare al 3394742880, presso l’info point o sulla pagina FB “il salto dell’acciuga”.

A cura dell’Associazione SituAzioni Tribali Globali

Ore 11 appuntamento in Piazza Bastione, itineranti nel borgo.

Perché non vadano mai via: racconti laiguegliesi

Letture teatralizzate itineranti, tratte dal libro di Emilio Grollero “Perché non vadano mai via”

Con i lettori dell’APS #cosavuoichetilegga?

Dalle ore 11 in avanti, in tutto il centro storico

Musica itinerante con il Gruppo Vico 28/Musicaruggio.

Ore 12, Piazza Marconi

Sotto l’azzurro fitto del cielo…

Incontri con la poesia ligure: Francesco Macciò

Dialogano con l’autore Mauro Bico e Fabio Barricalla

A cura dell’Associazione SituAzioni TribaliGlobali

Ore 12, Piazza Canosso, Tensostruttura BCC Banca d’Alba

Mangiò de Cà: le antiche ricette laiguegliesi raccontate dai laiguegliesi

Menore all’ajadda, presentate da Piero di Manè

Conduce Antonio Rapa

Gratuito. Gruppo a numero chiuso di 32 persone. Prenotazioni presso l’infopoint, al 3394742880 o sulla pagina FB “il salto dell’acciuga”

Ore 13, Piazza XXVAprile

30 Minuti di Bellezza nella Laigueglia che non vedi

Emozioni raccontate con un po’ di cibo, vino e musica, da Emilio Grollero e Simonetta Tassara

Con la partecipazione della musicista Sabine Spath

Gratuito. Gruppo a numero chiuso di 12 persone. Prenotazioni presso l’infopoint, al 3394742880 o sulla pagina FB “il salto dell’acciuga”

Ore 14,30 appuntamento in Corso Badarò 3B

Laboratorio creativo per bambini

Laigueglia…il paese che vorrei.

Letture ad alta voce e laboratorio artistico

Progettato e condotto da Sonia Angarano – La Bottega Errante, con la collaborazione delle educatrici dello staff del Salto dell’acciuga

Aperto a tutti: dai 5 ai 13 anni

Posti limitati, è necessario prenotare al 3200715226

Ore 15, Piazza Marconi

1794: nasce il Comune di Laigueglia. La scissione tra Andora e Laigueglia

Raccontata da Tamara Grossi (tesi di laurea in Giurisprudenza “Atti criminali della Curia di Andora in età moderna”) e Felice Schivo della Confraternita di Santa Maria Maddalena di Laigueglia.

A cura dell’Associazione SituAzioni TribaliGlobali

Ore 16, Archivolto presso Creperia Pacan

Il Salotto dell’Archivolto, lettura dei brani vincitori del concorso letterario “Ti Leggo in 10 Minuti”, aperto a tutti i racconti brevi a tema.

Letture a cura dei lettori e delle lettrici dell’aps #COSAVUOICHETILEGGA? Ti dono una lettura donami il tuo ascolto

A cura di Marina Massa

Con il contributo dell’Associazione Bagni Marini di Laigueglia

Ore 16, Piazza Canosso, Tensostruttura BCC Banca d’Alba

Mangiò de Cà: le antiche ricette laiguegliesi raccontate dai laiguegliesi

A Panissa frita presentata da Pierangelo Tadioli

Conduce Antonio Rapa

Gratuito. Gruppo a numero chiuso di 32 persone. Prenotazioni presso l’infopoint, al 3394742880 o sulla pagina FB “il salto dell’acciuga”

Ore 16,00 Piazza Marconi

Reading musicale con le poesie di Francesco Macciò

A seguire

Presentazione del libro: In cammino nella Prima Zona Liguria. Itinerari alla scoperta dei Luoghi della Resistenza di Paolo Calvino

20 escursioni tra il Ponente Ligure e l’Alta Valle Tanaro

Dialoga con l’autore Mauro Bico

A cura dell’Associazione SituAzioni TribaliGlobali

Ore 17, Spiaggia a Levante del Molo

La pesca con la sciabica

Dimostrazione dell’antica tecnica di pesca con la sciabica, che prevede di mantenere un capo della rete a terra, mentre una barca a remi la cala a semicerchio.

Il pubblico è invitato a partecipare.

A cura dell’Associazione Mestei e Segnüe

Ore 17,30 Piazza Marconi

Star di lato, reading musicale con I Pezzi Fluttuanti

Cristina Pinna, Moira Sangiovanni, Roberto Cava, Emanuele Tirinzoni, Davide Scaramuzza

Ore 18,30 Piazza Marconi

Premiazione del concorso letterario “Ti leggo in 10 minuti”

Ore 19, Piazza San Matteo

Alla scoperta di Laigueglia

La Chiesa Parrocchiale di San Matteo e i Cartelami

Visita guidata da Don Danilo Galliani

Gratuita, a numero chiuso di 30 persone. Prenotare al 3394742880, presso l’info point o sulla pagina FB “il salto dell’acciuga”.

Ore 21, Terrazza Giuliano

Storie di musica in riva al mare.

Ligustik Órchestra in concerto

Diretta da Mario Cau ideatore del progetto

Domenica 13

Ore 9,30 Piazza Marconi

Colazione Laiguegliese

Con Emilio, Simonetta, Lorenzo, Nino, Alessia, David, Elena, Antonio e tanti amici

Ricordando Egildo, sempre con noi.

A cura della dell’Associazione SituAzioni TribaliGlobali

Ore 10 in tutte le piazze

Apertura stand

Ore 10, Molo Centrale

E öve de l’Ascensiùn

(Le uova dell’Ascensione)

Quandu u tempu u l’ea cattivu e muié i e böttavan a bagnu da in çima au mö pe calmò u mò.

(Quando il tempo era cattivo le mogli le lanciavano nel mare dalla punta del molo per calmare il mare)

Spettacolo di Danza Moderna, liberamente ispirato all’antica mistica usanza laiguegliese per proteggere i marinai ed i pescatori.

NUOVA PRODUZIONE/ ESCLUSIVA PER IL SALTO DELL’ACCIUGA

Corpo di ballo dell’APS #cosavuoichetilegga?

Regia di Irene Ciravegna

Ore 10,30 Piazza Canosso, Tensostruttura BCC Banca d’Alba

Laboratorio creativo per bambini

Impariamo a salare le acciughe

Progettato e condotto da Antonio Rapa, con la collaborazione delle educatrici dello staff del Salto dell’acciuga

Aperto a tutti: dai 5 ai 13 anni

Posti limitati, è necessario prenotare al 3200715226

Ore 11, Piazza Preve

Alla scoperta di Laigueglia

Le antiche dimore laiguegliesi.

Visita guidata con Felice Schivo

Gratuito, a numero chiuso di 30 persone. Prenotare al 3394742880, presso l’info point o sulla pagina FB “il salto dell’acciuga”.

A cura della Confraternita di Santa Maria Maddalena di Laigueglia

Dalle ore 11 in avanti, in tutto il centro storico

Musica itinerante con Vico 28/Musicaruggio

Ore 12, Piazza Marconi

Sotto l’azzurro fitto del cielo…

Incontri con la poesia ligure: Alberto Nocerino

Dialogano con l’autore Mauro Bico e Fabio Barricalla

A cura dell’Associazione SituAzioni TribaliGlobali

Ore 12, Piazza Canosso, Tensostruttura BCC Banca d’Alba

Mangiò de Cà: le antiche ricette laiguegliesi raccontate dai laiguegliesi

In cassìn de Menestrun presentato da Romana Volpe

Conduce Antonio Rapa

Gratuito. Gruppo a numero chiuso di 32 persone. Prenotazioni presso l’infopoint, al 3394742880 o sulla pagina FB “il salto dell’acciuga

Ore 15 Terrazza Giuliano

Tango: Concerto Reading Spettacolarizzato.

La letra-lettera mai letta

Da Laigueglia, storie di tanghi e d’amore verso l’Argentina.

Produzione originale esclusiva per Il Salto dell’Acciuga, liberamente ispirata al racconto di Emilio Grollero “Perchè non vadano mai via”

Con il M° Gianni Martini alla fisarmonica. Brani di Piazzolla, Galliano, De André e altri.

Esibizioni di M° Marco Cavalli e Tiziana Ignazzi

Voce narrante dell’attore Mario Brusa

Ballerini & teatrodanzatori: Etnotango Friends & Protango

Opere a video di Cinzia Ghigliano ispirate alle canzoni di F.De André ne Se suoni e parole fossero colori

Monica Mantelli allo storytelling, conduzione, ideazione, sceneggiatura e regia

Ore 16, Piazza Marconi

Presentazione del libro Acciuga di Nadia Repetto.

Dialoga con l’autrice Mauro Bico

A seguire:

Ore 17, Piazza Marconi

Il Dott. Piero Dell’Amico intratterrà su “Archeologia in ambiente sottomarino e il Golfo di Capo Mele”

A seguire:

La Fossa di Laigueglia, i canyon sottomarini e altre meravigliose visioni marine

Presentate da Maurizio Wurtz, biologo della società Artescienza, professore di Tecniche di Monitoraggio dei Cetacei all’Università di Genova

Presenta Giampiero Laiolo

A cura dell’Associazione SituAzioni TribaliGlobali

Ore 16,30 Piazza Canosso, Tensostruttura BCC Banca d’Alba

Mangiò de Cà: le antiche ricette laiguegliesi raccontate dai laiguegliesi

Cous Cous al pesto presentato dai Laiguegliesi d’oltremare

Conduce Antonio Rapa

Gratuito. Gruppo a numero chiuso di 32 persone. Prenotazioni presso l’infopoint, al 3394742880 o sulla pagina FB “il salto dell’acciuga”

Dalle 16,30 alle 18 in tutto il centro storico

Milonga Street dell’emigrante contemporaneo

Playlist non stop by TDj EtnoTango

Ballerini di Tango si esibiranno lungo le vie del centro storico, in una milonga aperta di strada. Per partecipare basta portarsi scarpe adeguate alle pavimentazioni (pietra e porfido) e indossare qualcosa di ROSSO come Dress Code. Musica lungo il centro storico, dalla Terrazza Giuliano verso levante, lungo Via Dante Alighieri, sino all’arco d’ingresso di Via Mazzini.

Ore 17, Spiaggia a Levante del Molo

La pesca con la sciabica

Dimostrazione dell’antica tecnica di pesca con la sciabica, che prevede di mantenere un capo della rete a terra, mentre una barca a remi la cala a semicerchio.

Il pubblico è invitato a partecipare.

A cura dell’Associazione Mestei e Segnüe

Ore 20, chiusura stand

Ore 20,30 Terrazza Giuliano

Tramanda i Canti in concerto

Brani dialettali della tradizione ligure, riarrangiati e suonati dal gruppo capitanato dai laiguegliesi

Lorenzo Boeri e Massimo Bozzano

NELLE DUE GIORNATE

Benedetto Musso “Scuola dei grigi, gli schizzi in bianco e nero “

Mostra dei dipinti del Maestro della dinastia di pittori laiguegliesi.

Quadri provenienti da collezione privata, per gentile concessione.

Piazza Cavour, Ex Sanità Marittima

Sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

La mostra sarà visitabile, su appuntamento, fino a domenica 3 novembre 2024

Lo Springhetti mai visto.

Mostra dei dipinti del maestro acquerellista che ha rappresentato ed amato Laigueglia.

Quadri provenienti dalla collezione privata Sandra Giunchino, per gentile concessione.

Vico Pagliano 16, primo piano, Biblioteca Civica A. Pagliano

A cura dell’Associazione Vecchia Laigueglia

Sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

La mostra sarà visitabile, negli orari di apertura al pubblico della Biblioteca, fino a domenica 3 novembre 2024

Buon Compleanno, installazione a cura di Lara Giurdanella

Apice del molo centrale, sulla Meridiana del Molo di Coenda.

Sabato e domenica

Associazione SituAzioni Tribali Globali, spazio artistico culturale

Piazza Marconi

Sabato e domenica

L’antica toponomastica di Laigueglia

Alla ricerca dei luoghi del passato: i vecchi nomi delle piazze cittadine.

Informazioni ricavate dalla piantina realizzata dal Parroco di Laigueglia, Don Serafino Maria Rapallo, alla fine del 1700.

Lungo il centro storico

Sabato e domenica

Street Food: Il Mediterraneo nel piatto. Ricette, sapori e profumi di popoli affacciati sullo stesso mare

Oltre 20 postazioni di “cibo da strada” distribuite in tutto il centro storico.

Sabato e domenica

Da Via Mazzini a Piazza Musso

