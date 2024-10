Cairo Montenotte, da martedì riparte l’attività chirurgica ambulatoriale dell’ospedale San Giuseppe

Posted on

Savona. Va all’asta il 25 maggio prossimo, in Tribunale a Savona, un appartamento di quasi 300 metri posto di fronte al mare di Spotorno. Prezzo base 984 mila euro (2.134 euro al metro quadrato), offerta minima per partecipare all’asta 738 mila euro. L’immobile in vendita giudiziaria si trova in via Aurelia 133-135, al piano rialzato […]