Moconesi, bimba di un anno muore improvvisamente in casa

Tragedia a Moconesi dove una bimba di un anno è morta improvvisamente nella casa dove viveva con i genitori che hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici, i vigili del fuoco e l’elisoccorso ma ogni tentativo è stato vano. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi e le indagini del caso. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo e sarà disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso improvviso. La bambina la sera prima aveva avuto un malore ed era stata portata in ospedale a Lavagna da dove era stata dimessa, sequestrata anche la cartella clinica.

Informazioni sull'autore del post