Liguria 2024, Orlando: “Occorre destagionalizzare l’offerta turistica per gestire il settore”

“Occorre destagionalizzare l’offerta altrimenti non riusciremo a gestire il settore, non basta alzare i prezzi o fare pagare gli spazi pubblici per diminuire i flussi in alta stagione. Quando sarò presidente spenderemo i finanziamenti non in spot milionari, ma per investire in concreto sul territorio, in particolare l’entroterra”. Lo scrive sui social il candidato del centrosinistra alle prossime Regionali, Andrea Orlando.